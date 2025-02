Saerb suspende fornecimento de água no Manoel Julião; bairros com altos débitos também serão interrompidos

Assalto ocorreu em ponto comercial no bairro Formoso; câmeras de segurança registraram ação, e Polícia Militar investiga o caso

Um assalto a mão armada foi registrado na tarde desta segunda-feira (17) em um ponto comercial no bairro Formoso, em Cruzeiro do Sul. O crime ocorreu quando o proprietário de uma motocicleta estava dentro do estabelecimento e percebeu que um homem tentava ligar o veículo do lado de fora.

Ao tentar impedir o roubo, a vítima foi surpreendida pelo criminoso, que estava armado. Sob ameaça, ele não pôde reagir e viu o assaltante fugir com a moto. O caso foi registrado pelas câmeras de segurança do local, e as imagens estão sendo analisadas pela Polícia Militar, que já iniciou buscas para identificar e prender o responsável.

A ação rápida do criminoso e o uso de arma de fogo acendem um alerta sobre a segurança na região. A Polícia Militar reforçou que as imagens das câmeras são fundamentais para a investigação e pede que a população colabore com informações que possam levar à captura do suspeito. Enquanto isso, a vítima aguarda justiça e a recuperação do veículo.

Até o momento, ninguém foi preso. A polícia solicita que qualquer informação relevante seja repassada anonimamente pelo telefone 190.

