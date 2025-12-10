Saerb nega empréstimo de gerador de empresário de Rondônia

Durante a primeira edição do ac24horas Play, nesta quarta-feira (10), o repórter David Medeiros entrevistou o diretor-presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, Enoque Pereira, que negou de forma enfática a informação de que a autarquia teria recorrido a um empresário de Rondônia para obter um gerador ou transformador e, assim, retomar a captação de água na capital acreana.

A informação, que circulou em redes sociais e em alguns portais locais, dava conta de que o SAERB teria recebido o equipamento de forma emergencial para evitar um colapso no abastecimento. Segundo Enoque Pereira, a versão não procede e distorce o que de fato aconteceu nos bastidores da manutenção da Estação de Tratamento de Água (ETA II).

“O SAERB não contactou empresário nenhum, a gente não faz isso. Nós temos um contrato de manutenção com uma empresa local de transformadores. O equipamento que foi usado de forma provisória foi providenciado por essa empresa, justamente para que a gente não parasse de vez”, afirmou o gestor durante a entrevista.

Enoque explicou que a parada na ETA II foi programada com caráter preventivo e que, durante o procedimento, um dos transformadores apresentou falha. Segundo ele, a própria empresa responsável pela manutenção substituiu o equipamento temporariamente, sem qualquer envolvimento de empresários de fora do estado.

“O transformador que veio para substituir deu problema e a empresa que presta serviço para nós foi quem providenciou outro para manter o sistema funcionando. Não houve empréstimo de empresário de Rondônia, não houve contato externo. Isso também é fake news”, reforçou.

Ainda na entrevista, o presidente do SAERB lamentou a circulação das informações falsas e afirmou que o órgão avalia medidas judiciais contra os responsáveis pela disseminação do boato. Para ele, a divulgação de notícias sem checagem causou pânico desnecessário na população.

O diretor reforçou que a captação de água já havia sido restabelecida horas após a parada técnica e que o trabalho da autarquia é voltado a garantir estabilidade no abastecimento, principalmente no período de inverno amazônico, quando o nível do Rio Acre sobe rapidamente e exige manutenções preventivas.

