Saerb informa atraso em reparo de bomba e abastecimento retorna até o fim de semana
O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) comunicou nesta quinta-feira, 18, que o conserto da bomba principal da Estação de Tratamento de Água 2 (ETA 2), responsável pelo abastecimento das regionais do Segundo Distrito, Calafate e Tucumã, sofreu atraso.
A manutenção, inicialmente prevista para ser concluída na quarta-feira, 17, foi adiada devido às chuvas e a uma intervenção emergencial em um duto de polietileno de alta densidade (PEAD) na ETA 1, serviço que já foi finalizado.
De acordo com o órgão, a previsão é de que os reparos na ETA 2 sejam concluídos até o meio-dia desta quinta-feira (18). No entanto, a regularização do fornecimento de água em todas as áreas afetadas deve ocorrer apenas até o final de semana.
Petecão garante mais de R$ 3 milhões para a ampliação da Unidade Oncologia em Rio Branco
O sistema público de saúde do Acre recebeu um importante reforço financeiro com a liberação da primeira parcela de mais de R$ 3 milhões destinada à ampliação da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), em Rio Branco. O recurso federal, já disponível para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), é proveniente de um convênio junto ao Programa Calha Norte (PCN), vinculado ao Ministério da Defesa.
O anúncio foi feito nesta quinta-feira (18), pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC), que confirmou a liberação do recurso. O secretário estadual de Saúde, dr. Pedro Pascoal, será responsável pela gestão e aplicação dos valores. Explicou que o convênio é fruto de indicação da ex-deputada federal Jéssica Sales, por meio de emenda da bancada federal acreana, totalizando mais de R$ 15,3 milhões.
“Com meu apoio, conseguimos avançar na liberação dos recursos, garantindo mais infraestrutura e qualidade no atendimento à saúde da população”, afirmou.
A ampliação desse complexo de saúde representa um avanço significativo na oferta de serviços oncológicos no estado, permitindo maior capacidade de atendimento, melhores condições para os profissionais da saúde e mais dignidade aos pacientes em tratamento. Trata-se de um investimento essencial para fortalecer a rede pública de saúde especializada no Acre.
Para Petecão, a liberação dos recursos é resultado de um trabalho intenso e direto junto aos órgãos federais, garantindo que o investimento seja aplicado de forma efetiva e rápida, beneficiando pacientes que dependem do sistema público de saúde.
Carlinhos do Pelado viabiliza linha de crédito para energia solar aos servidores
O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, anunciou uma conquista para os servidores efetivos do município: uma linha de crédito especial do Banco da Amazônia destinada à compra de sistemas de energia solar.
O pedido foi feito pelo gestor durante a visita de cortesia dos representantes da instituição bancária, que apresentaram o novo gerente da agência local, Natanael Silva. Segundo Carlinhos, a proposta visa oferecer aos funcionários da prefeitura condições diferenciadas de financiamento para investir em uma energia mais limpa e econômica.
Durante o encontro, o prefeito destacou a importância da parceria. “Aproveito a visita de vocês para pedir que o Banco da Amazônia abra uma linha de crédito especial para aquisição de placas solares direcionadas aos servidores efetivos da prefeitura de Brasiléia, com condições especiais a todos eles”, afirmou Carlinhos.
O Banco da Amazônia atendeu de imediato ao pedido, ressaltando que a iniciativa está alinhada com os objetivos da instituição, que busca ampliar o acesso a soluções de crédito com impacto social e sustentável.
O gerente adjunto, André Fontenele, reforçou a parceria. “Prefeito, quero lhe agradecer pela reunião e por estar nos recebendo aqui no seu gabinete. Saiba que o senhor e sua equipe têm nossa admiração e estamos juntos para fazer Brasiléia crescer cada dia mais”, ressaltou.
Já o novo gerente da agência, Natanael Silva, enfatizou o compromisso do banco com a cidade. “Quero dizer que o Banco da Amazônia é parceiro e estamos aqui para atender no que for possível, com soluções de crédito para todos os clientes, para os servidores públicos em especial. Contem conosco,” disse.
Atualmente, a prefeitura possui cerca de 700 servidores efetivos, que poderão solicitar o crédito, desde que cumpram os critérios exigidos pelo banco. Informações e orientações podem ser obtidas diretamente na agência de Brasiléia.
Veja os benefícios da energia solar:
A medida também reforça a importância da energia solar, que se apresenta como uma das alternativas mais vantajosas no cenário energético atual.
Ambiental: é uma fonte renovável, silenciosa, não polui e possui vida útil de cerca de 25 anos.
Econômico: pode reduzir a conta de energia em até 90%, valorizar o imóvel e garantir retorno do investimento em cinco anos.
Social: contribui para a geração de empregos e renda, é de fácil instalação e pode atender regiões isoladas sem acesso à rede elétrica.
Ao aproximar servidores de uma solução energética sustentável, a prefeitura e o Banco da Amazônia fortalecem o compromisso com o desenvolvimento econômico, ambiental e social de Brasiléia.
TCE-AC veta nomeação de aprovados da Sefaz devido a LRF
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) decidiu, em sessão plenária realizada em 20 de agosto de 2025, que não há possibilidade jurídica para a nomeação de candidatos aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) enquanto o Poder Executivo estadual permanecer acima do limite prudencial de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A decisão consta no Diário Eletrônico da instituição.
Segundo o relator do processo, conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira, a carreira fazendária não se enquadra nas exceções legais autorizadas pela LRF, que restringem novas contratações às áreas de educação, saúde e segurança pública.
De acordo com a decisão, qualquer ato de provimento de cargo que aumente a despesa com pessoal fora dessas condições é considerado nulo de pleno direito, sem gerar efeitos jurídicos válidos.
Divergências no julgamento
A decisão foi aprovada por maioria, mas houve divergências. Os conselheiros Antonio Jorge Malheiro e Antonio Cristóvão Correia de Messias defenderam a inclusão de um alerta ao governo sobre eventuais procedimentos semelhantes ao adotado na Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que poderiam ensejar a mesma interpretação do TCE.
Já os conselheiros Ronald Polanco Ribeiro e Valmir Gomes Ribeiro votaram pela possibilidade de nomeação parcial e gradativa, em caráter excepcional, condicionada à comprovação da necessidade.
O concurso da Sefaz
Em fevereiro deste ano, o governo do Acre homologou o resultado final do concurso público da Sefaz, realizado em 2024, que ofertou 164 vagas para cargos de níveis médio e superior. O certame contou com mais de 22 mil inscritos, com validade até 2027.
As vagas são destinadas a cargos como auditor fiscal da Receita Estadual, especialista e técnico da Fazenda Estadual e contador. Segundo o governo, a contratação de todos os aprovados teria impacto anual estimado em R$ 31,1 milhões nas contas públicas.
