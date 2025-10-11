Sábado será de tempo quente e ensolarado em todo o Acre

Eliminatória de montaria em touros, apresentações culturais e atividades do setor agrário marcaram um dia inesquecível da maior feira de Envira.

A ExpoEnvira 2025 viveu nesta sexta-feira (10) uma de suas noites mais intensas e emocionantes. A segunda noite da feira agropecuária e cultural foi marcada por uma programação repleta de energia, talento e tradição com destaque para a eliminatória da competição de montaria em touros, apresentações artísticas e ações voltadas ao fortalecimento do agronegócio local.

Manhã de saberes e valorização do campo

As atividades começaram logo cedo com a tradicional Feira do Produtor, que movimentou o parque de exposições com produtos frescos, artesanatos e delícias da agricultura familiar. O espaço se firmou como vitrine da produção local, reforçando a importância da economia rural para o desenvolvimento da região.

Durante a manhã também ocorreu o acolhedor Café com Idosos, um momento de integração e celebração da experiência dos pioneiros de Envira. O encontro foi embalado por música ao vivo, criando um clima de alegria e convivência entre gerações.

Além disso, produtores e visitantes participaram de palestras e painéis sobre o setor agrário, que abordaram temas como inovação, sustentabilidade e novas tecnologias para o campo. Especialistas trouxeram perspectivas sobre o futuro do agronegócio na Amazônia, destacando o potencial produtivo e sustentável do município.

Cultura e juventude encantam o público

Quando a noite chegou, a ExpoEnvira ganhou tons de arte e emoção com a apresentação do Liceu de Artes Claudio Santoro, que trouxe ao palco jovens talentos da cidade. O público se encantou com performances de dança, teatro e música, todas executadas por estudantes que mostraram dedicação e amor pela cultura.

O espetáculo foi seguido por atrações regionais, que animaram o público com ritmos locais e muita energia. A valorização dos artistas da terra reforçou o compromisso da ExpoEnvira em promover a identidade cultural e o protagonismo dos talentos envirenses.

Adrenalina e emoção na arena

O ponto alto da noite foi a eliminatória da montaria em touros, um dos momentos mais aguardados da programação. Os peões demonstraram técnica, coragem e muita garra em cada montaria, levantando o público a cada segundo sobre o lombo dos animais.

A disputa segue acirrada, e os melhores competidores garantiram vaga na grande final, que promete fortes emoções nos próximos dias.

Tradição e inovação lado a lado

Com uma programação que une o campo, a cultura e o entretenimento, a ExpoEnvira 2025 segue consolidada como um dos maiores eventos da região do Juruá. Além de fortalecer o agronegócio, o evento celebra o talento, a arte e o espírito comunitário que fazem de Envira um polo de tradição e desenvolvimento.

“A ExpoEnvira é o reflexo do nosso povo: trabalhador, criativo e apaixonado pela sua terra. Ver o parque cheio e o público participando com entusiasmo é a prova de que estamos no caminho certo”, afirmou um dos organizadores.

A ExpoEnvira 2025 continua neste fim de semana com novas atrações, shows musicais, exposições e a grande final da montaria em touros prometendo mais momentos de emoção e celebração para todo o público.

Texto: Fabrício Mendes

Fotos: Aston Mello

