Sábado será de tempo quente e ensolarado em todo o Acre

Publicado

2 horas atrás

em

O fim de semana começa com predomínio de sol e calor intenso em todo o Acre neste sábado (11). De acordo com a previsão meteorológica, o tempo será firme, com poucas nuvens e baixa probabilidade de chuva na maior parte do estado.

A umidade relativa do ar deve cair para níveis entre 25% e 35% durante a tarde, principalmente nas regiões leste e sul, o que exige atenção com a hidratação e cuidados com a saúde.

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia será seco e ensolarado, sem previsão de chuva. Os ventos devem soprar de forma fraca a calma, com direção predominante do norte e variações de noroeste e nordeste.

Já no centro e oeste do estado, que compreende Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será firme e seco, com sol entre nuvens e baixa possibilidade de pancadas isoladas. A umidade deve variar entre 40% e 50% à tarde, e os ventos terão comportamento semelhante ao das demais regiões.

Acre

Acre tem 17 mil famílias em situação de insegurança alimentar grave, diz levantamento

Publicado

33 minutos atrás

em

11 de outubro de 2025

Por

O estado do Acre registrou aumento no número de famílias em situação de insegurança alimentar durante o ano de 2024.

De acordo com dados do módulo Segurança Alimentar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgados nesta sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a insegurança alimentar grave, quando há privação severa e a fome se torna uma realidade, aumentou de 16 mil para 17 mil lares no mesmo período no Acre.

Ainda segundo o levantamento, o total de domicílios acreanos com algum grau de insegurança alimentar caiu de 84 mil em 2023 para 67 mil em 2024, o que representa uma melhora geral nas condições de acesso a alimentos no estado.

Apesar do aumento da insegurança alimentar grave, o Acre apresentou queda nos níveis leve e moderado de insegurança alimentar. O número de domicílios em insegurança leve caiu de 53 mil em 2023 para 37 mil em 2024, enquanto a insegurança moderada passou de 15 mil para 13 mil lares no mesmo período.

Acre

Segunda noite da ExpoEnvira 2025 reúne emoção, cultura e tradição no coração do evento

Publicado

1 hora atrás

em

11 de outubro de 2025

Por

Eliminatória de montaria em touros, apresentações culturais e atividades do setor agrário marcaram um dia inesquecível da maior feira de Envira.

A ExpoEnvira 2025 viveu nesta sexta-feira (10) uma de suas noites mais intensas e emocionantes. A segunda noite da feira agropecuária e cultural foi marcada por uma programação repleta de energia, talento e tradição com destaque para a eliminatória da competição de montaria em touros, apresentações artísticas e ações voltadas ao fortalecimento do agronegócio local.

Manhã de saberes e valorização do campo

As atividades começaram logo cedo com a tradicional Feira do Produtor, que movimentou o parque de exposições com produtos frescos, artesanatos e delícias da agricultura familiar. O espaço se firmou como vitrine da produção local, reforçando a importância da economia rural para o desenvolvimento da região.

Durante a manhã também ocorreu o acolhedor Café com Idosos, um momento de integração e celebração da experiência dos pioneiros de Envira. O encontro foi embalado por música ao vivo, criando um clima de alegria e convivência entre gerações.

Além disso, produtores e visitantes participaram de palestras e painéis sobre o setor agrário, que abordaram temas como inovação, sustentabilidade e novas tecnologias para o campo. Especialistas trouxeram perspectivas sobre o futuro do agronegócio na Amazônia, destacando o potencial produtivo e sustentável do município.

Cultura e juventude encantam o público

Quando a noite chegou, a ExpoEnvira ganhou tons de arte e emoção com a apresentação do Liceu de Artes Claudio Santoro, que trouxe ao palco jovens talentos da cidade. O público se encantou com performances de dança, teatro e música, todas executadas por estudantes que mostraram dedicação e amor pela cultura.

O espetáculo foi seguido por atrações regionais, que animaram o público com ritmos locais e muita energia. A valorização dos artistas da terra reforçou o compromisso da ExpoEnvira em promover a identidade cultural e o protagonismo dos talentos envirenses.

Adrenalina e emoção na arena

O ponto alto da noite foi a eliminatória da montaria em touros, um dos momentos mais aguardados da programação. Os peões demonstraram técnica, coragem e muita garra em cada montaria, levantando o público a cada segundo sobre o lombo dos animais.

A disputa segue acirrada, e os melhores competidores garantiram vaga na grande final, que promete fortes emoções nos próximos dias.

Tradição e inovação lado a lado

Com uma programação que une o campo, a cultura e o entretenimento, a ExpoEnvira 2025 segue consolidada como um dos maiores eventos da região do Juruá. Além de fortalecer o agronegócio, o evento celebra o talento, a arte e o espírito comunitário que fazem de Envira um polo de tradição e desenvolvimento.

“A ExpoEnvira é o reflexo do nosso povo: trabalhador, criativo e apaixonado pela sua terra. Ver o parque cheio e o público participando com entusiasmo é a prova de que estamos no caminho certo”, afirmou um dos organizadores.

A ExpoEnvira 2025 continua neste fim de semana com novas atrações, shows musicais, exposições e a grande final da montaria em touros prometendo mais momentos de emoção e celebração para todo o público.

Texto: Fabrício Mendes
Fotos: Aston Mello

Acre

Nível do Rio Acre sobe para 2,67 metros em Rio Branco neste sábado

Publicado

2 horas atrás

em

11 de outubro de 2025

Por

Foto: Sérgio Vale/arquivo ac24horas

O nível do Rio Acre registrou uma leve elevação neste sábado, 11, marcando 2,67 metros às 5h14, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco. Apesar da variação positiva, o volume do rio permanece muito abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros, e da cota de transbordo, fixada em 14 metros.

Nas últimas 24 horas, não houve registro de chuva na capital acreana, o que mantém o cenário de estiagem típico do período seco na região. A ausência de precipitação, somada às altas temperaturas registradas nos últimos dias, contribui para o baixo nível dos rios em todo o estado.

