Sábado será de tempo instável no Acre, com possibilidade de chuvas fortes

Ao longo de 2025, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) consolidou importantes avanços na ampliação do acesso, na regionalização dos serviços e na resposta às principais demandas da população. Entre as ações, o Opera Acre se destacou como uma das políticas mais expressivas do ano, elevando o volume de cirurgias eletivas e reduzindo o tempo de espera de pacientes em diferentes regiões do estado.

Integrado ao Programa Nacional de Redução de Filas, do Ministério da Saúde, o projeto reafirmou o compromisso estadual com um atendimento mais ágil, seguro e humanizado. Com investimentos contínuos e equipes mobilizadas em especialidades como cirurgia-geral, ginecologia, cirurgia plástica, vascular, ortopedia, cabeça e pescoço, mastologia, proctologia e pediatria, o programa alcançou hospitais em Rio Branco, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Brasileia, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Até novembro, foram realizadas mais de 14 mil cirurgias, resultado que se soma à rotina diária dos hospitais estaduais, que prosseguiram atendendo procedimentos eletivos, urgências e emergências.

Ainda atendendo ao compromisso de fortalecer a rede de atenção e ampliar a capacidade de resposta a situações críticas, o Estado implantou em abril os programas AVC: Segundos Importam e Conecta Coração. As iniciativas organizaram um fluxo integrado para o atendimento rápido de casos neurológicos e cardiovasculares, atuando nos limites da janela terapêutica de até quatro horas e meia após o início dos sintomas, etapa decisiva para reduzir sequelas e prevenir óbitos.

Com investimento superior a R$ 4 milhões, o governo garantiu suporte especializado 24 horas por dia, ampliando a capacidade diagnóstica e a tomada de decisão clínica em todo o Acre. Em 2025, a cobertura alcançou 18 dos 22 municípios, com previsão de chegar a todo o estado em 2026. Durante o ano, os programas registraram tanto atendimento de infartos quanto de AVCs, reforçando a resolutividade da rede de urgência.

A regionalização também avançou com o fortalecimento do Saúde Itinerante, que levou atendimentos especializados a populações que vivem distantes da capital e enfrentam dificuldades de deslocamento. A estratégia aproximou médicos e profissionais de diversas áreas das realidades urbanas, rurais e ribeirinhas, permitindo que a população tivesse acesso a consultas, exames e orientações sem a necessidade de longas viagens.

As equipes multidisciplinares envolveram médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, odontólogos e assistentes sociais, garantindo cuidado integral e ampliando o alcance da assistência. Em 2025, o programa realizou mais de 27 mil atendimentos em 60 edições, contribuindo para reduzir a demanda reprimida e fortalecer a rede pública de saúde.

“Um dos nossos principais compromissos foi levar a saúde para mais perto das pessoas. Ao fortalecer hospitais regionais, investir em programas itinerantes e ampliar o Telessaúde, garantimos que o cuidado chegue também a quem vive longe da capital”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal.

Outra iniciativa de grande impacto implantada em dezembro de 2024 e implementada ao longo de 2025 foi o programa Adolescência Primeiro, Gravidez Depois, que tornou o Acre o primeiro estado da Região Norte a oferecer gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), métodos contraceptivos de longa duração, como o DIU Mirena e o implante subdérmico para adolescentes.

Com investimento de R$ 2 milhões, o programa fortaleceu a promoção da saúde sexual e reprodutiva de jovens entre 14 e 19 anos, ampliando o acesso a métodos seguros, eficazes, reversíveis e recomendados pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A estratégia não apenas contribui para a redução da gravidez precoce, mas também reforça o acolhimento, o acesso à informação e o acompanhamento especializado, estimulando o protagonismo juvenil.

O projeto adotou um fluxo simples e acessível nas unidades básicas de saúde, para garantir que qualquer adolescente interessada possa receber o método. As equipes de enfermagem realizam a avaliação inicial, orientam sobre os contraceptivos, solicitam os exames necessários e agendam o procedimento, que é realizado semanalmente por profissionais capacitados. A iniciativa também alcança a Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, onde mães adolescentes recebem o implante ainda no período pós-parto, evitando novas gestações não planejadas.

Com recursos próprios do Estado, o programa chegou a todas as regionais acreanas, ampliando o alcance para municípios como Jordão, Tarauacá, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus, Plácido de Castro, Porto Acre, Assis Brasil e Rio Branco. A abrangência estadual garantiu que adolescentes de diferentes realidades pudessem acessar métodos contraceptivos de alta eficácia e tomar decisões mais informadas sobre seu futuro.

Ainda como parte das ações estruturantes para fortalecer o SUS no Acre, o governo instituiu a Escola de Saúde Pública do Estado do Acre, por meio do Decreto nº 11.779. A nova unidade, vinculada à Sesacre, nasce com a missão de ser o polo de excelência na formação e qualificação de profissionais da saúde, contribuindo diretamente para a melhoria contínua da assistência prestada à população.

Instalada na Escola Técnica Maria Moreira Rocha, em Rio Branco, a instituição atuará no desenvolvimento de competências técnicas, científicas e pedagógicas, abrangendo trabalhadores do SUS, estudantes, egressos de cursos nacionais e internacionais, além de profissionais envolvidos em gestão, ensino, atenção e pesquisa em saúde. A iniciativa também expande o apoio a médicos formados no exterior, ofertando cursos intensivos e preparatórios para o Revalida, garantindo oportunidades reais de capacitação e facilitando o processo de revalidação de diplomas.

A ampliação do acesso a especialistas ganhou reforço em 2025, com a chegada da carreta do programa Agora Tem Especialista, uma estratégia nacional que tem garantido atendimentos específicos para a saúde da mulher.

A estrutura implantada no veículo realizou atendimentos no campus da Universidade Federal do Acre (Ufac) entre os dias 10 de outubro e 18 de novembro, seguindo depois para a região da Sobral, onde funcionou de 22 a 28 de novembro, posteriormente avançando para o interior, com agenda programada para 12 de dezembro a 12 de janeiro, em Brasileia.

A proposta contribui diretamente para a redução das filas de espera, especialmente nos serviços de ginecologia e mastologia, áreas que historicamente apresentam grande demanda reprimida no SUS.

Os atendimentos da carreta são direcionados a pacientes previamente cadastradas e reguladas pelo Estado, garantindo organização, continuidade e segurança no cuidado. Com uma equipe multiprofissional, o espaço oferece consultas especializadas, realiza exames e encaminha casos mais complexos ao Hospital de Amor, parceiro da iniciativa, assegurando que cada paciente tenha acesso rápido à linha de cuidado adequada.

O Telessaúde do Acre se consolidou em 2025 como uma das estratégias mais relevantes para a modernização e ampliação do acesso à assistência médica no estado. Com a possibilidade de realizar consultas sem demandar deslocamento dos pacientes, o serviço garantiu acompanhamento especializado a populações que vivem em regiões de difícil acesso, alcançando 18 dos 22 municípios acreanos, com expansão prevista para Jordão, Santa Rosa do Purus, Bujari e Senador Guiomard no próximo ano.

Com 12 especialidades disponíveis, entre elas psiquiatria, neurologia adulta, cardiologia, infectologia, pneumologia, pediatria, reumatologia e endocrinologia (incluindo atendimento pediátrico), o Telessaúde ampliou o cuidado integral para crianças, adolescentes e adultos. Entre janeiro e novembro, foram realizadas 11.898 consultas por telemedicina, demonstrando a crescente adesão dos usuários ao serviço.

Além das consultas, o programa fortaleceu a capacidade diagnóstica da rede pública, com a realização de 499 exames de espirometria, 54.716 eletrocardiogramas e 1.551 atendimentos em dermatologia, contribuindo para diagnósticos mais rápidos, redução de deslocamentos e maior resolutividade na atenção à saúde em todo o Acre.

O Acre passa agora a disponibilizar tratamento com radioterapia ultra-hipofracionada para câncer de mama. Uma técnica inovadora que reduz tempo de tratamento para cinco sessões de até dois minutos cada e aumenta a precisão do procedimento. O método utiliza a tecnologia ConeBeam CT (CBCT), que permite imagens diárias para garantir que a radiação seja aplicada exatamente na área necessária, protegendo os tecidos saudáveis ao redor.

A implantação da radioterapia ultra-hipofracionada no Acre é resultado direto do investimento do governo do Estado, que destinou mais de R$ 5 milhões para aquisição e instalação dos acessórios e tecnologias necessárias à utilização do Cone Beam CT. A estrutura foi integrada ao acelerador linear recebido do Ministério da Saúde, tornando possível o oferecimento de um tratamento de alta precisão e curta duração na rede pública.

“A incorporação de novas tecnologias, como a radioterapia de alta precisão e os programas de atendimento remoto, coloca o Acre em um novo patamar de assistência. Estamos usando a tecnologia como aliada para salvar vidas e melhorar os resultados clínicos”, destacou o secretário de Estado de Saúde.

Além dos avanços na ampliação do acesso e da regionalização dos serviços, a rede de urgência e emergência também registrou resultados expressivos ao longo de 2025. As unidades de pronto atendimento (UPAs) de Rio Branco e Cruzeiro do Sul somaram mais de 300 mil atendimentos ao longo do ano, reforçando o papel estratégico dessas unidades na assistência imediata à população.

Em Rio Branco, os atendimentos foram realizados na UPA Franco Silva (UPA da Sobral), na UPA Dr. Edilberto Parigot de Souza Filho (UPA da Cidade do Povo) e na UPA do Segundo Distrito, que atuaram de forma integrada para garantir acolhimento, resolutividade e agilidade nos casos de urgência clínica. No interior, a assistência foi reforçada pela UPA Jaques Pereira Braga, unidade de Cruzeiro do Sul, ampliando o acesso da população da região do Juruá aos serviços de pronto atendimento.

No Pronto-Socorro de Rio Branco, referência estadual para casos de maior complexidade, também foram registrados avanços significativos. Ao longo de 2025, a unidade realizou mais de 4 mil cirurgias de urgência e emergência, assegurando resposta rápida a situações críticas e fortalecendo a linha de cuidado hospitalar no estado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ampliou o acesso da população aos serviços de emergência, oferecendo uma alternativa moderna e imediata para quem precisa de socorro. Além do atendimento convencional, os chamados passaram a poder ser realizados também pelo WhatsApp, por meio do número (68) 3216-1300, disponível 24 horas por dia.

A medida reforça a rede de assistência, enquanto as equipes técnicas trabalham na atualização do serviço tradicional pelo 192, garantindo que nenhum usuário fique desassistido durante o processo. No contato via aplicativo, a Sesacre orienta que a população informe a natureza da ocorrência, o endereço completo e um número de telefone para retorno, permitindo que as equipes de plantão realizem um atendimento rápido, organizado e seguro.

“Os avanços que apresentamos em 2025 refletem um trabalho contínuo de fortalecimento do SUS no Acre, com foco na ampliação do acesso, na regionalização dos serviços e na garantia de atendimento mais próximo e eficiente para a população. Investimos em cirurgias, especialistas, tecnologia e qualificação profissional para assegurar que os acreanos, estejam onde estiverem, tenham um cuidado mais rápido, seguro e humanizado”, afirma Pedro Pascoal.

Relacionado

Comentários