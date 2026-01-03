Sábado será de calor e ventos no Acre, com sol entre nuvens e chuvas rápidas

Previsão aponta tempo quente em todas as regiões do estado, baixa chance de temporais e temperaturas que podem chegar a 34 °C.

O sábado (3) será marcado por tempo quente e ventilado em todas as regiões do Acre. A previsão indica a presença de sol entre nuvens e a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas ao longo do dia, com baixa probabilidade de temporais em qualquer microrregião. As informações são do site otempoaqui.com.br.

No leste e sul do estado, que abrangem as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o clima permanece típico do verão amazônico, com calor intenso e ventos que ajudam a reduzir a sensação térmica. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 55% durante a tarde, podendo alcançar de 85% a 95% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos a calmos, com rajadas moderadas predominando do noroeste, com variações do norte e oeste.

Já no centro e oeste acreano, nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante. O tempo segue quente e ventilado, com períodos de sol, aumento de nuvens e chuvas pontuais. A umidade mínima fica entre 50% e 60% à tarde, enquanto a máxima também varia de 85% a 95% nas primeiras horas do dia. Os ventos predominam do norte, com variações de noroeste e nordeste, mantendo intensidade fraca a calma, com rajadas moderadas.

As temperaturas permanecem elevadas em todo o estado. As mínimas variam entre 22 °C e 25 °C, enquanto as máximas podem atingir até 34 °C, dependendo da região.

