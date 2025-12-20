Sábado será de calor e chuvas rápidas em todo o Acre

O sábado (20) será marcado por tempo quente em todas as regiões do Acre, com presença de sol, variação de nuvens e ocorrência de chuvas rápidas e isoladas. A probabilidade de eventos mais intensos é considerada baixa em todas as microrregiões, segundo informações do site otempoaqui.com.br.

No leste e sul do estado, que compreendem as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia será de calor, com períodos de sol intercalados por nebulosidade e chuvas passageiras e pontuais. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 55% durante a tarde, podendo alcançar de 85% a 95% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram fracos ou calmos, predominando da direção norte, com variações de noroeste e nordeste.

No centro e oeste do Acre, nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo permanece quente e abafado, também com sol, nuvens e possibilidade de chuvas rápidas e localizadas. Assim como nas demais regiões, a chance de chuvas fortes é baixa. A umidade mínima varia entre 55% e 65% à tarde, enquanto a máxima chega a 85% a 95% ao amanhecer. Os ventos seguem fracos, com direção predominante do norte e variações de noroeste e nordeste.

As temperaturas permanecem elevadas em praticamente todos os municípios acreanos. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas ficam entre 22°C e 24°C, e as máximas variam de 32°C a 34°C. Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, os termômetros seguem o mesmo padrão, com mínimas entre 22°C e 24°C e máximas de 32°C a 34°C.

Em Plácido de Castro, Acrelândia, Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas também oscilam entre 22°C e 24°C nas mínimas, com máximas de até 34°C. Já em Tarauacá e Feijó, as máximas alcançam entre 32°C e 34°C. No Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, as mínimas variam de 22°C a 24°C, enquanto as máximas ficam entre 31°C e 33°C.