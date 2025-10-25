Sábado será de calor e chuvas pontuais em todo o Acre, prevê boletim

O fim de semana será marcado por tempo quente e abafado em todo o Acre. De acordo com a previsão meteorológica para este sábado, 25, o sol deve predominar em grande parte do dia, mas há possibilidade de chuvas pontuais, que podem ocorrer com forte intensidade em algumas áreas do estado.

O cenário climático acompanha o padrão registrado nos últimos dias em toda a região Norte, com temperaturas elevadas e alta umidade. No Acre, tanto o leste quanto o oeste do estado devem enfrentar calor intenso, pancadas isoladas e sensação de abafamento.

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo segue quente e úmido, com probabilidade média de chuvas fortes. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 55% à tarde e atingir até 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos permanecem fracos a calmos, soprando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Já nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o panorama é semelhante: sol entre nuvens, calor e possibilidade de chuvas intensas em pontos isolados. A umidade mínima fica entre 55% e 65%, e a máxima também pode alcançar 100% ao amanhecer.

As temperaturas continuam elevadas em todas as cidades acreanas:

• Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas entre 31ºC e 33ºC;

• Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas de 22ºC a 24ºC e máximas de 32ºC a 34ºC;

• Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas de 31ºC a 33ºC;

• Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas de 22ºC a 24ºC, máximas entre 31ºC e 33ºC;

• Tarauacá e Feijó: mínimas entre 23ºC e 25ºC, máximas de 32ºC a 34ºC;

• Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas de 23ºC a 25ºC, máximas entre 31ºC e 33ºC;

• Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas de 23ºC a 25ºC, máximas variando de 30ºC a 32ºC.

