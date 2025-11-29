Sábado quente e abafado, com sol e nuvens, no Acre

Neste sábado (29), o Acre terá predomínio de sol, nuvens e chuvas pontuais, que podem ser fortes em algumas áreas. O clima instável também se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de regiões da Bolívia (planícies) e do Peru (selva), segundo o portal O Tempo Aqui.

No leste e sul do estado — abrangendo as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira — o tempo será quente e abafado, com baixa probabilidade de chuvas fortes. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 55% à tarde e entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos a calmos, predominando do norte, com variações para noroeste e nordeste.

No centro e oeste do estado, nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário será semelhante: calor e abafamento, sol e nuvens, com chuvas pontuais e baixa probabilidade de precipitações fortes. A umidade mínima oscila entre 50% e 60% durante a tarde, e a máxima entre 90% e 100% pela manhã. Os ventos também sopram fracos a calmos, do norte, com variações para noroeste e nordeste.

Temperaturas por região

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 30°C e 32°C.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 31°C e 33°C.

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 30°C e 32°C.

Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 30°C e 32°C.

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 31°C e 33°C.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 30°C e 32°C.

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 30°C e 32°C.

Relacionado

Comentários