Sábado promete ser quente no Acre, com nuvens e chuvas pontuais

Defesa alega legítima defesa, mas magistrada mantém prisão preventiva de Elizabete Adory de Medeiros Oliveira

A Justiça do Acre negou o pedido de habeas corpus para Elizabete Adory de Medeiros Oliveira, conhecida como Nete, acusada do homicídio de Italo Valentim da Silva. O crime ocorreu na madrugada do dia 8 deste mês, no município de Brasiléia.

A decisão foi proferida pela desembargadora Denise Castelo Bonfim, da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que rejeitou a liminar por não identificar constrangimento ilegal na prisão da acusada.

A defesa argumentou que Elizabete, que teve seu nome de batismo registrado como Ailton de Medeiros, teria agido em legítima defesa própria e de terceiro ao tentar proteger sua meia-irmã, Maiquele Rodrigues, que estaria sendo agredida por Italo Valentim. Além disso, os advogados destacaram que todos os envolvidos estavam sob efeito de bebida alcoólica no momento do crime.

Italo Valentim foi morto com um golpe de faca desferido por Nete. No dia seguinte ao homicídio, a acusada teve sua prisão preventiva decretada em audiência de custódia.

Com a negativa do habeas corpus em caráter liminar, a defesa aguarda agora o julgamento do mérito do pedido, que será analisado pelos três desembargadores que compõem a Câmara Criminal do TJAC.

