Sábado em Rio Branco já recebeu chuvas esperadas para 8 dias de dezembro
A intensa chuva que atingiu Rio Branco ao longo deste sábado (6) ultrapassou de forma significativa a média esperada para o mês de dezembro e provocou diversos transtornos pela cidade. Segundo a Defesa Civil municipal, em apenas 3 horas e meia choveu o equivalente a oito dias de precipitação típica do período.
De acordo com o tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, o acumulado registrado até o início da tarde foi de 73,8 mm. Para efeito de comparação, a média diária de chuvas em dezembro é de 8,9 mm. “Em 3,5 horas choveu o equivalente a oito dias da média de dezembro”, informou Falcão, destacando a intensidade atípica do temporal.
O forte volume de água provocou alagamentos em diferentes regiões da capital. Imagens que circularam nas redes sociais mostram a Avenida Ceará, na área das obras do viaduto Mamédio Bittar, tomada pela água. Em outro ponto, uma moradora da Rua São Francisco, no bairro Montanhês, registrou o quintal de sua residência completamente inundado, com a água avançando rapidamente em direção à casa. Há ainda relatos de alagamentos em outras áreas da cidade.
Diante das condições climáticas severas e dos transtornos causados pela chuva, a Prefeitura de Rio Branco anunciou o adiamento do evento de acendimento das luzes natalinas, que ocorreria na Praça da Revolução a partir das 18h. A nova data será divulgada posteriormente.
O Governo do Estado do Acre também cancelou o evento natalino que estava previsto para acontecer na noite deste sábado, em frente ao Palácio Rio Branco. A decisão foi tomada por questões de segurança e pelo risco de agravamento das condições meteorológicas.
A Defesa Civil segue em monitoramento e orienta a população a redobrar os cuidados, especialmente moradores de áreas suscetíveis a alagamentos e enxurradas, já que a previsão indica continuidade das chuvas com possibilidade de trovoadas ao longo do dia.
Joaquin Assaf fecha Brasileiro com recorde estadual absoluto nos 50 livres
Joaquin Assaf(Miragina) fechou neste sábado, 6, no parque aquático do Flamengo, no Rio de Janeiro, a participação no Campeonato Brasileiro Júnior com recorde estadual absoluto na prova dos 50 metros livres. O atleta da AABB nadou a prova em 24”43 e terminou na 25ª posição no torneio nacional.
100 metros costas
Joaquin Assaf fez 1´04”57 nos 100 costas e terminou na 27ª colocação.
Boa avaliação
O presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio, fez uma boa avaliação da participação de Joaquin Assaf no Brasileiro.
“Colocamos um atleta na maior competição do Brasil. O Joaquin conseguiu dois recordes absolutos e vamos seguir com o trabalho”, comentou Ricardo Sampaio.
Apoio da SEEL
Ricardo Sampaio destacou a parceria entre a FAEA e o governo do Estado por meio da secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer(SEEL) para as participações de Luiz Antônio Jerônimo e Joaquin Assaf nos torneios nacionais.
“O secretário Ney Amorim foi um grande parceiro da natação acreana na temporada. Precisamos desse apoio para podermos disputar as grandes competições”, declarou o dirigente.
Última edição do Saúde Itinerante de 2025 reúne 150 crianças em atendimentos de neuropediatria em Sena Madureira
A última edição do Saúde Itinerante de 2025 está sendo realizada nesta sexta-feira, 5, e sábado, 6, em Sena Madureira, encerrando um ano marcado por mais de 60 ações em três modalidades do programa: o Saúde Itinerante Especializado, o Indígena e o de Neuropediatria. Somadas, essas edições garantiram mais de 27 mil atendimentos em diversas especialidades, reforçando o compromisso do governo do Acre em levar assistência à população que mais precisa.
Entre as famílias atendidas nesta edição está a de Zélia Silvestre, mãe de Sara, de 11 anos, que busca investigação para possível TDAH. Ela conta que percebeu os primeiros sinais após ser chamada pela direção da escola onde a filha estuda. “A diretora me chamou e disse que ela estava com alguns comportamentos diferentes na sala de aula. A professora também notou que não era um comportamento comum: ela ficava andando na sala, brincando na hora errada. A partir disso me deram um encaminhamento para buscar atendimento”, explicou.
Com o compromisso de garantir que serviços de saúde cheguem a quem mais precisa, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), está atendendo cerca de 150 crianças do município por meio do Saúde Itinerante Especializado em Neuropediatria com a equipe multidisciplinar, composta por profissionais de neuropediatria, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional e odontologia.
Para Zélia, poder contar com o atendimento perto de casa representa mais do que uma comodidade, é a garantia de acesso sem obstáculos ao cuidado da filha. “Aqui fica muito melhor, porque a gente vem com mais facilidade. Para ir pra Rio Branco é difícil porque tem que acordar de madrugada, pegar van, esperar em locais que não temos familiaridade. Já aqui, próximo de casa, é um benefício enorme para a população”, relatou.
Além das consultas e exames, o programa também realiza a emissão da Carteira Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (e-Ceptea), documento essencial para garantir direitos e facilitar o acompanhamento contínuo das crianças.
Maressa Guimarães, da Gerência de Assistência do Complexo Regulador Estadual, destacou que o Saúde Itinerante tem sido uma ferramenta fundamental para garantir que o atendimento especializado chegue a famílias que, de outra forma, precisariam enfrentar longos deslocamentos até a capital.
“Levar equipes completas para os municípios faz diferença no diagnóstico, no início oportuno do tratamento e na qualidade de vida dessas crianças. Em 2025, conseguimos romper barreiras geográficas e atender milhares de pessoas em todas as regiões do estado, ampliando o acesso e fortalecendo a assistência onde ela realmente precisa acontecer”, ressaltou.
Para além do atendimento às famílias, o Saúde Itinerante em Neuropediatria também cumpre um papel essencial na continuidade do cuidado, oferecendo retornos periódicos para avaliação dos exames, atualização de laudos e acompanhamento da evolução das crianças atendidas. Durante os atendimentos, são emitidos laudos médicos e prescrições, documentos essenciais para a continuidade do cuidado, viabilizando o encaminhamento dos pacientes para outras etapas do tratamento.
“Hoje estamos realizando os atendimentos de retorno das crianças vistas há cerca de 90 dias, quando solicitamos exames e avaliações complementares. Com esses resultados em mãos, conseguimos avançar no diagnóstico e, quando necessário, emitimos o laudo ou encaminhamos para uma nova consulta. Quanto mais cedo conseguimos diagnosticar, melhores são as possibilidades de intervenção e evolução, porque isso evita que a criança permaneça muito tempo na fila e atrase o início do tratamento”, explicou a pediatra Kelly Bestene.
A regionalização da saúde evita que a população precise enfrentar longas viagens para ter acesso a consultas e exames. Essa diretriz tem fortalecido a rede pública em todas as regionais do estado. “Cuidar das pessoas é o compromisso central do governo do Estado, e garantir que as famílias tenham acesso a atendimento digno sem precisar enfrentar longos deslocamentos faz parte dessa missão. O Saúde Itinerante é uma política que veio para ficar, levando serviços especializados a todas as regiões, do Baixo Acre ao Juruá, e assegurando que cada criança tenha a oportunidade de receber o cuidado que merece, perto de casa”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal.
Acompanhando os atendimentos realizados pela equipe da Sesacre, o prefeito Gerlen Diniz destacou a importância da iniciativa para suprir demandas históricas do município. “Sena Madureira é carente de especialistas, e ações como essa, com neuropediatras atendendo diretamente nossas crianças, fazem uma diferença enorme para dezenas de famílias. Quando Estado, Município e toda a rede de saúde trabalham juntos, quem ganha é a população. Muitas famílias esperam por esse atendimento há algum tempo, e essa união de esforços garante resultados reais.”
Acre é o 24º no ranking de liquidez e segue entre os menores com capacidade de caixa
O Acre ocupa a 24ª posição no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, no indicador de Índice de Liquidez, registrando percentual de 132,1%. Com esse resultado, o estado aparece à frente apenas de Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Os dados são do Centro de Liderança Pública (CLP) e do Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro).
O Índice de Liquidez avalia a relação entre as obrigações financeiras de curto prazo e o caixa bruto disponível. O alerta dos especialistas é claro: quanto maior o índice, pior a situação — já que significa que o estado possui mais dívidas imediatas do que recursos disponíveis para pagá-las
O indicador considera apenas valores que podem ser utilizados prontamente e que não estão vinculados a despesas específicas. Por ter polaridade negativa, índices mais altos refletem menor liquidez e maior desequilíbrio entre caixa e obrigações. Em outras palavras, percentuais elevados revelam que o estado tem compromissos financeiros muito acima do dinheiro disponível.
A metodologia também destaca que o indicador pode apresentar grande variação entre os estados, podendo ultrapassar 200% ou até ficar negativo — ambos considerados cenários críticos. Nesses casos, a pontuação atribuída é zero, já que números extremamente altos ou negativos representam baixa ou nenhuma liquidez. Para os demais estados, a nota é normalizada em uma escala de 0 a 100.
Com o índice atual, o Acre permanece na parte inferior do ranking nacional, evidenciando desafios na gestão do caixa e na capacidade de honrar obrigações financeiras de curto prazo.
