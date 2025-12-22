Conecte-se conosco

Brasil

Rússia diz esperar que Trump não cometa “erro fatal” em relação à Venezuela

Publicado

27 minutos atrás

em

Moscou defendeu a normalização do diálogo entre Washington e Caracas em meio ao agravamento da crise

O presidente russo Vladimir Putin durante um encontro com jovens cientistas, logo após conversas com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, no Kremlin, em 28 de novembro de 2025, em Moscou, na Rússia • Photo by Contributor/Getty Images

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou nesta quinta-feira (18) que espera que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não cometa um erro fatal em relação à Venezuela e que Moscou está preocupada com as decisões americanas que ameaçam a navegação internacional.

Na terça-feira, Trump ordenou um “bloqueio” de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, enquanto Washington tenta aumentar a pressão sobre o regime do ditador Nicolás Maduro.

Um embargo efetivo foi imposto após os EUA apreenderem um petroleiro alvo de sanções na costa venezuelana na semana passada. Navios carregados com milhões de barris de petróleo permanecem parados, em vez de correrem o risco de serem apreendidos.

“Notamos a escalada contínua e deliberada das tensões em torno da Venezuela, um país amigo nosso. É particularmente preocupante a natureza unilateral das decisões que representam uma ameaça à navegação internacional”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em comunicado.

“Esperamos que o governo de D. Trump, caracterizado por uma abordagem racional e pragmática, não cometa um erro fatal.”

Moscou defendeu a normalização do diálogo entre Washington e Caracas e expressou a esperança de que os Estados Unidos não se envolvam em uma situação que teria “consequências imprevisíveis para todo o Hemisfério Ocidental”, acrescentando que a Rússia apoia “o curso do governo Maduro”.

Em outra declaração, o Kremlin pediu moderação aos países da região.

“Vemos um aumento das tensões na região e consideramos isso potencialmente muito perigoso”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a jornalistas.

“O presidente Putin conversou recentemente por telefone com o presidente Maduro. E, naturalmente, apelamos a todos os países da região para que exerçam moderação a fim de evitar quaisquer desdobramentos imprevisíveis.”

Estados Unidos aumentam pressão contra Venezuela

Os Estados Unidos enviaram aeronaves, veículos, milhares de soldados e um grupo de ataque de porta-aviões das Forças Armadas para o Caribe, sob a premissa de combate ao narcotráfico.

As operações incluem diversos ataques contra barcos tanto no Caribe quanto no Pacífico que supostamente estariam transportando drogas. Porém, foram levantados questionamentos sobre a legalidade dessas ações.

Além dos ataques contra embarcações, os EUA também pressionam o regime de Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, que é acusado pela Casa Branca de ter relação com o narcotráfico e o Cartel de Los Soles.

Segundo fontes consultadas pela CNN, o governo de Donald Trump está elaborando planos para “o dia seguinte” à deposição de Maduro, mas ainda não foi tomada uma decisão sobre um ataque direto ao país.

Trump conversou por telefone com Maduro no final de novembro, poucos dias antes de os EUA o classificarem como integrante de uma organização terrorista estrangeira. O venezuelano teria recebido um ultimato para deixar o poder e o país, mas o descumpriu.

Em outra ação que aumentou a tensão entre os dois países, os Estados Unidos apreenderam um petroleiro próximo à Venezuela, medida classificada de “roubo descarado” e “um ato de pirataria internacional” pelo regime de Maduro.

Posteriormente, Trump anunciou um “bloqueio total” contra os petroleiros sancionados da Venezuela e disse que não deixará “ninguém passar sem o devido direito”.

Fonte: CNN

Brasil

Conselho Regional de Enfermagem do Acre lança concurso público com vagas para níveis médio, técnico e superior

Publicado

16 minutos atrás

em

22 de dezembro de 2025

Por

Os candidatos aprovados e convocados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com direito aos benefícios, vantagens e obrigações previstas em lei, em acordo coletivo de trabalho e nas normas internas do Coren-AC

O Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren-AC) publicou nesta segunda-feira, 22, no Diário Oficial da União (DOU), o edital de concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior. A seleção será realizada sob a responsabilidade do Instituto Quadrix, conforme normas estabelecidas no edital e em seus anexos.

De acordo com o documento, o certame contempla oportunidades para os cargos de Assistente Administrativo, Técnico de Enfermagem, Técnico em Tecnologia da Informação, Assessor de Comunicação, Contador, Enfermeiro e Enfermeiro Fiscal. Além das vagas imediatas, o concurso também poderá ser utilizado para o preenchimento de cargos que venham a ficar ociosos ou que sejam criados durante o período de validade da seleção.

O concurso será composto por prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas a todos os cargos. Para as funções de nível superior, haverá ainda avaliação de títulos, com caráter exclusivamente classificatório. Todas as etapas do certame serão realizadas na cidade de Rio Branco, capital do Acre.

Os candidatos aprovados e convocados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com direito aos benefícios, vantagens e obrigações previstas em lei, em acordo coletivo de trabalho e nas normas internas do Coren-AC. Caso haja alteração no regime de contratação por determinação legal, os aprovados serão automaticamente enquadrados no novo regime estabelecido.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site www.quadrix.org.br, até as 23h do dia 5 de fevereiro de 2026, considerando o horário oficial de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 64 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 70 para os cargos de nível superior.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 15 de março de 2026, um domingo, no turno da tarde, em Rio Branco (AC). O edital completo, assim como todos os comunicados oficiais e documentos relacionados ao concurso, estará disponível exclusivamente no site da banca organizadora.

Brasil

Chico Mendes, mártir da Amazônia, completa 37 anos de assassinato com legado vivo e apropriado politicamente

Publicado

28 minutos atrás

em

22 de dezembro de 2025

Por

Seringueiro e líder ambientalista, cuja morte ganhou repercussão mundial, segue como símbolo global da luta pela floresta, bandeira historicamente explorada pela esquerda

O assassinato de Chico Mendes provocou comoção nacional e internacional, evidenciando a violência no campo e os riscos enfrentados por defensores do meio ambiente no Brasil. Foto: captada 

Há 37 anos, em 22 de dezembro de 1988, um tiro na porta dos fundos de sua casa em Xapuri calou a voz de Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes, mas transformou sua história em símbolo global da luta ambiental e social. O seringueiro, sindicalista e ambientalista, assassinado em meio aos conflitos agrários que marcavam o Acre no final dos anos 80, completaria 81 anos neste mês, mas sua morte precoce o eternizou como mártir da Amazônia e ícone de causas apropriadas por movimentos de esquerda no Brasil e no exterior.

Nascido em 1944, Chico Mendes dedicou a vida a organizar os seringueiros e a defender um modelo de desenvolvimento que conciliasse conservação e subsistência das comunidades tradicionais. Ficaram famosos os “empates”, ações pacíficas em que homens, mulheres e crianças formavam barreiras humanas para impedir a derrubada da floresta. Sua atuação ganhou projeção internacional, pressionando governos e colocando o foco mundial sobre a devastação amazônica.

Sua principal contribuição foi a defesa das reservas extrativistas, um modelo inovador que garantia o uso sustentável da terra por populações locais. A proposta, inicialmente combatida, tornou-se política pública e referência mundial. Sua morte brutal, encomendada por fazendeiros da região, expôs a violência no campo e a perigosa rotina dos defensores ambientais no Brasil.

Três décadas e meia depois, o legado de Chico Mendes é inegável: seu nome batiza unidades de conservação, premiações, institutos e leis. No entanto, sua imagem e sua causa foram amplamente incorporadas ao repertório de partidos e movimentos de esquerda, que usam sua história como bandeira de mobilização política — frequentemente distanciando-a do contexto sociopolítico complexo de seu tempo.

Mais do que um herói local, Chico Mendes tornou-se um patrimônio simbólico, lembrado todo ano não apenas como vítima, mas como fundamento de uma narrativa maior: a da resistência popular contra a exploração predatória, bandeira que segue viva e politicamente ativa no debate ambiental contemporâneo.

Brasil

Mega da Virada: Prêmio vai pagar R$ 1 bilhão; apostas vão até quarta (31)

Publicado

30 minutos atrás

em

22 de dezembro de 2025

Por

Valor inédito será sorteado em 31 de dezembro, às 22h, duas horas após término do prazo para apostas; prêmio principal não acumula

Como de praxe em concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula • Foto: Caixa Econômica Federal

Pela primeira vez na história, a Mega da Virada de 2025 irá pagar R$ 1 bilhão ao vencedor do sorteio, que acontece 31 de dezembro, às 22h (horário de Brasília). É possível realizar apostas até às 20h do último dia do ano. 

Como de praxe em concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Portanto, se não houver ganhadores na 1ª faixa de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa de 5 números e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

O maior prêmio até então foi pago na edição de 2024, quando oito apostas dividiram mais de R$ 635 milhões.

O resultado do sorteio da Mega da Virada de número 2955 pode ser acompanhado através da transmissão ao vivo pelo canal do YouTube ou perfil oficial da Caixa.

O apostador também pode conferir as dezenas sorteadas pelo site Loterias Caixa. Além disso, a página permite que após o resultado o valor final do prêmio e o rateio final entre os apostadores sejam conferidos.

Como apostar na Mega da Virada? 

Para apostar na Mega da Virada basta ir a qualquer casa lotérica do país ou realizar a compra pelo site e aplicativo da Loterias Caixa.Para os clientes da Caixa, também é possível realizar a aposta no sorteio pelo Internet Banking, a plataforma digital do banco.

O apostador pode escolher de seis a 20 números no volante, composto por 60 no total. O valor da aposta simples, com 6 números, é de R$ 6.

As regras para jogar na Mega da Virada são as mesmas dos concursos regulares da Mega-Sena. A diferença é que o sorteio do último dia do ano não acumula.

Há formas diferentes de participar do jogo, sendo elas: 

  • Apostas simples: Basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. O valor muda conforme a quantidade de número escolhidos;
  • Surpresinha: O sistema das Loterias escolhe de forma aleatória os números para o jogador;
  • Teimosinha: Nesta modalidade o apostador concorre com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos;
  • Bolão: Apostas realizadas em grupo também é uma possibilidade, disponível para indicar em cada volante.

Como funcionam bolões? 

Os bolões são uma possibilidade para quem não quiser gastar tanto com as apostas na Mega da Virada. A modalidade é muito comum dentro das empresas, entre a família ou grupos de amigos.

A Caixa oferece nas casas lotéricas o “bolão Caixa”. Na modalidade, o grupo pode comprar um conjunto de cotas e dividir entre os participantes.

Os bolões possuem valor mínimo de R$ 18, com cada cota a partir de R$ 7.

Cada bolão precisa ter, ao menos, 2 cotas e, no máximo, 100. É possível realizar 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, é cobrada uma tarifa adicional de até 35% do valor da cota. 

 

Fonte: CNN

