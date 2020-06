Um movimento incomum no tabuleiro do jogo do poder acabou de ser feito no final da manhã desta sexta-feira, 26.

Sabendo que o governador Gladson Cameli anda se desentendendo publicamente com a cúpula progressista devido o lançamento avulso da pré-candidatura de Tião Bocalom e também após declarar apoio a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, o vice-governador Major Rocha disse a Cameli, antes de embarcar para Brasiléia, onde ambos cumpre agenda governamental, que o convidará para o novo partido caso as tratativas com a direção nacional do PSL deem certo até o final de semana.

Na frente de assessores, Rocha disse a Cameli. “Se eu for para o PSL, você vai junto. Faço questão de ter você na linha de frente. Para mim não é problema, muito pelo contrário, reforço ainda mais o desejo para o Luciano Bivar do partido ser grande no Acre”, disse o vice. Sorridente, Gladson agradeceu o convite e disse que iria avaliar com carinho.

O fato é que com essa nova manobra, a direção nacional pode ser convencida por Rocha a dar o partido de porteira fechada, contrariando a executiva estadual, liderada por Pedro Valério, que é contra o ato de troca de comando no partido no Acre.

