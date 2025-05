Rumo à Seleção? Jorge Jesus fala pela primeira vez após saída do Al-Hilal

O elenco do Independência deveria fechar a preparação para o confronto contra o Humaitá pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D neste sábado, 3. Contudo, a chuva na capital acreana e as péssimas condições do Marinho Monte determinaram o cancelamento do treino. O Tricolor enfrenta o Tourão neste domingo, 4, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.

Ulisses não definiu

O técnico Ulisses Torres comandou o último treinamento do Independência nessa sexta, 2, no José de Melo, e não definiu os titulares. O meia Felipinho pode ser iniciar entre os titulares e ser a novidade do Tricolor no duelo acreano do torneio nacional.

Descartou reforços

Os meias/extremos Mendes e Leozinho e o atacante Lekinho foram oferecidos a diretoria do Independência como reforços para o Brasileiro da Série D. Mendes e Lekinho disputaram o Estadual de 2025 pelo Vasco e Leozinho foi uma peça decisiva no título do Independência em 2024.

Os gestores do futebol do Independência avaliaram e entenderam a “falta de perfil” para serem contratados. Um detalhe: Ulisses Torres tem um grupo limitado de opções e não foi consultado a respeito das contratações.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários