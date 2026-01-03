Rubio diz que Maduro é chefe de cartel: “Não é presidente”

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou, neste sábado (3/1), que o presidente Nicolás Maduro é chefe do Cartel de los Soles, “organização narco-terrorista que tomou posse de um país”. Maduro foi capturado pelos EUA em uma operação na Venezuela.

Na rede social X, Rubio reforçou que “Maduro não é o presidente da Venezuela”, e sim, um chefe de cartel, que estaria colocando drogas no país norte-americano.

“Maduro NÃO é o Presidente da Venezuela e seu regime NÃO é o governo legítimo. Maduro é o chefe do Cartel de Los Soles, uma organização narco-terrorista que tomou posse de um país. E ele está sob indiciamento por empurrar drogas para dentro dos Estados Unidos”, pontuou Rubio.

Também nas redes sociais, o vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, afirmou que Maduro “finalmente enfrentará a Justiça por seus crimes”. No X, Landau alegou que há um “novo amanhecer para a Venezuela” e que o “tirano se foi”.

“Ele agora — finalmente — enfrentará a justiça por seus crimes”, divulgou Landau.

EUA x Venezuela

Os Estados Unidos atacaram, neste sábado (3/1), diversas regiões da Venezuela.

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que capturou o presidente Nicolás Maduro.

A Embaixada dos EUA em Bogotá afirmou estar ciente diante das explosões em Caracas e pediu para que nenhum norte-americano viaje até a Venezuela por “nenhum motivo e evite as fronteiras da Venezuela com a Colômbia, o Brasil e a Guiana”.

Desde o início da ofensiva militar norte-americana na região, sob o pretexto de combater o tráfico internacional de drogas , as tensões se prolongaram.

, as tensões se prolongaram. Em meio ao agravamento do cenário, Maduro passou a ser o principal alvo das ameaças de Trump. Isso porque o presidente da Venezuela é apontado como chefe do Cartel de los Soles — grupo recentemente classificado pelos EUA como organização terrorista internacional.

Trump confirmou ter capturado Maduro e tê-lo levado para fora do país venezuelano. A informação foi divulgada na rede Truth Social. Segundo Trump, o governo norte-americano atacou a Venezuela.

“Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país juntamente com sua esposa”, afirmou Trump.

O presidente norte-americano acrescentou que a operação foi realizada em “conjunto com as forças de segurança americanas” e que uma coletiva de imprensa será realizada ainda hoje.

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, exigiu uma prova de vida de Maduro. Segundo Delcy Rodríguez, ele está desaparecido junto com a primeira-dama Cília Flores.