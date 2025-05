RU do campus Floresta será fechado por mais de um mês; Proaes anuncia auxílio-alimentação

O Palmeiras se manifestou de forma oficial, por meio de suas redes sociais, para desmentir uma matéria que afirma que o clube já teria dado “sinal verde” para a saída de Abel Ferreira rumo à Seleção Brasileira.

A nota em questão foi publicada nesta quarta-feira (30) pelo jornalista Lauro Jardim.

A manifestação do Palmeiras afirma que o clube não foi procurado pela CBF.

“É mentirosa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu “sinal verde” para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF, publicada nesta quinta-feira (1) pela coluna do Lauro Jardim, em ‘O Globo’. Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema. Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro deste ano e, como afirmou após a vitória de ontem sobre o Ceará, segue totalmente comprometido com o trabalho à frente do Maior Campeão do Brasil”, diz a postagem palmeirense.

Na publicação, o jornalista diz que Abel Ferreira é o favorito para assumir o comando técnico da Seleção Brasileira e dá detalhes da negociação da CBF com o clube. Segundo a matéria, “Leila Pereira deu o sinal verde para Ednaldo Rodrigues iniciar o namoro”.

Abel se pronuncia sobre a Seleção Brasileira

Após a vitória por 1 a 0 diante do Ceará, na Arena Castelão, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, comentou sobre a possibilidade de assumir o comando da Seleção Brasileira. O nome dele é um dos cotados para a vaga de Dorival Júnior, que foi demitido no fim do mês de março.

“Já disse isso publicamente. O lema ‘ordem e progresso’ é o algo que eu gosto muito na bandeira do Brasil. Estou aqui há cinco anos, no Brasil, e é algo que me identifico muito no Palmeiras, ordem e progresso. Isso que fazemos aqui dentro”, relatou Abel Ferreira nesta quarta-feira (30).

“É uma honra ter o nome associado a uma das melhores seleções do mundo (Brasil), mas é claro e sabido que eu tenho contrato com o Palmeiras. Meu foco é total e absoluto com meus jogadores. Meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras”, disse Abel.

A resposta de Abel Ferreira sobre a Seleção Brasileira repercutiu na imprensa europeia. O site de notícias Record, de Portugal, destacou que o treinador do Palmeiras é um dos cotados a assumir a “Seleção Canarinha”. O “A Bola”, também de Portugal, trouxe a notícia de que Abel Ferreira “reforça compromisso” com o Palmeiras. Além do técnico do Palmeiras, outro português, Jorge Jesus, é cotado para o cargo de técnico da Seleção Brasileira. Com a recusa de Carlo Ancelotti, que não conseguiu um acordo para sair do Real Madrid, o comandante do Al-Hilal passou a ser o plano A da CBF.