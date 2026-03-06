Conecte-se conosco

Roubos no Acre aumentam 40% no início de 2026; celulares são principais alvos e Rio Branco concentra 74% dos casos

6 minutos atrás

Dados do MPAC apontam 400 ocorrências em janeiro e fevereiro, contra 285 no mesmo período de 2025; crescimento foi de 29,3% em janeiro e 57,7% em fevereiro

Somando os dois primeiros meses do ano, o estado passou de 285 registros em 2025 para 400 em 2026, o que representa um aumento de aproximadamente 40,4% nas ocorrências de roubos. Foto: captada

O número de roubos consumados e tentados no Acre teve aumento significativo no início de 2026. Dados do Núcleo de Atendimento Técnico (NAT) do Ministério Público do Acre (MPAC) apontam que o estado registrou 400 ocorrências nos dois primeiros meses deste ano, um crescimento de 115 casos em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizadas 285 ocorrências.

Crescimento mensal

De acordo com o levantamento, janeiro de 2026 registrou 225 ocorrências, enquanto em janeiro de 2025 haviam sido contabilizados 174 casos. O aumento foi de 51 registros, o que representa crescimento de 29,3%.

Em fevereiro, o aumento foi ainda mais expressivo. Foram 175 ocorrências em 2026, contra 111 no mesmo mês de 2025, uma diferença de 64 casos, equivalente a 57,7% de aumento.

Concentração regional

O levantamento também mostra que Rio Branco concentra a maior parte dos casos, o equivalente a 74% das ocorrências no estado. Cruzeiro do Sul aparece em segundo lugar, seguido por Tarauacá.

A violência patrimonial não atinge o estado de forma homogênea. Os dados apontam uma clara concentração dos casos:

  • Rio Branco é, de longe, a cidade mais afetada, concentrando 74% de todas as ocorrências do estado, com 296 registros.

  • Cruzeiro do Sul aparece em segundo lugar, com 41 casos.

  • Tarauacá vem na sequência, com 13 registros.

Objetos e modus operandi

Entre os objetos mais roubados, os celulares lideram o ranking, com 106 registros. Em seguida aparecem motocicletas (38), dinheiro (23), bolsas (20) e automóveis (11).

Os dados também indicam que motocicletas foram utilizadas em 95 ocorrências para a prática dos crimes, enquanto bicicletas apareceram em 16 casos. Em relação ao tipo de arma utilizada, 40 ocorrências envolveram arma branca, enquanto apenas um caso registrou uso de arma de fogo.

O Alvo Preferido e a “Ferramenta” do Crime

O levantamento do MPAC também detalha os objetos mais visados e os meios utilizados pelos criminosos, oferecendo um raio-X da dinâmica dos assaltos:

  • Itens mais roubados:

    1. Celulares: Líder absoluto, com 106 registros.

    2. Motocicletas: 38 ocorrências.

    3. Dinheiro: 23 casos.

    4. Bolsas: 20 registros.

    5. Automóveis: 11 ocorrências.

  • Meios de locomoção dos criminosos: A motocicleta é o veículo preferido para a fuga, aparecendo em 95 ocorrências, enquanto a bicicleta foi usada em 16 casos.

  • Tipo de arma utilizada: Um dado que chama a atenção é que, apesar da gravidade, o uso de arma de fogo foi registrado em apenas um caso. A arma branca (faca, etc.) foi utilizada em 40 ocorrências. Isso pode indicar que a maioria dos roubos é cometida com outros tipos de ameaça ou que o uso de arma de fogo, embora exista, é menos frequente do que se imagina, ou menos notificado.

Geral

PM apreende drogas, munições e dinheiro em ação no bairro da Baixa, em Cruzeiro do Sul

2 horas atrás

6 de março de 2026

Suspeito fugiu antes da abordagem; namorada foi detida tentando esconder materiais ilícitos dentro da residência

Dentro da casa, a equipe encontrou a suposta namorada tentando se desfazer dos materiais e esconder o dinheiro. Foto: captada 

Uma ação da Polícia Militar no bairro da Baixa, em Cruzeiro do Sul, resultou na apreensão de drogas, dinheiro, um veículo e materiais usados para a produção de munições. As informações foram repassadas pelo subcomandante da PM no Vale do Juruá, Tales Campos.

Segundo ele, equipes da ROTAM receberam uma denúncia e foram até o local para cumprir um mandado de prisão contra um homem que estaria escondido na residência. O suspeito conseguiu fugir antes de ser capturado.

Dentro da casa, a equipe encontrou a suposta namorada tentando se desfazer dos materiais e esconder o dinheiro. Ela foi conduzida à delegacia juntamente com todo o material apreendido.

Geral

Nível de rios sobe no Acre, mas permanece abaixo das cotas de alerta

2 horas atrás

6 de março de 2026

Boletim hidrometeorológico aponta elevação em várias bacias do estado; previsão indica possibilidade de chuvas intensas nos próximos dias

A maioria dos rios monitorados no Acre apresentou elevação nas últimas 24 horas, conforme boletim hidrometeorológico divulgado nesta sexta-feira (6) pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre. Apesar da tendência de subida em vários pontos, nenhum manancial ultrapassou as cotas de alerta ou de transbordamento até o momento.

De acordo com os dados coletados às 6h, o Rio Acre, em Rio Branco, registrou 8,50 metros, acima da medição anterior de 8,32 metros. Mesmo com a elevação, o nível permanece bem abaixo da cota de alerta de 13,50 metros e da cota de transbordamento de 14 metros na capital. O índice também está inferior à média histórica para o período, que é de 11,69 metros.

Em outros pontos da bacia do Rio Acre também houve aumento no volume de água. Em Assis Brasil, o rio passou de 2,95 metros para 4,35 metros. Já em Brasiléia, subiu de 2,86 metros para 3,18 metros. No município de Plácido de Castro, o Rio Abunã avançou de 9,93 metros para 10,04 metros.

Foto: SEMA/reprodução

Na bacia do Rio Purus, o Rio Iaco, em Sena Madureira, apresentou elevação de 8,28 metros para 8,63 metros. Já em Manoel Urbano, no Rio Purus, houve pequena redução, passando de 6,96 metros para 6,93 metros.

Na região do Vale do Juruá, o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, registrou queda, passando de 9,90 metros para 9,63 metros. Situação semelhante foi observada em Feijó, onde o Rio Envira baixou de 4,73 metros para 4,53 metros.

Chuvas e previsão do tempo

A elevação de alguns rios ocorre em meio à previsão de instabilidade climática no estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas, com possibilidade de precipitação entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos com velocidade de até 60 km/h.

Para os próximos dias, a previsão indica volumes de chuva entre 25 milímetros e 100 milímetros em diferentes regiões do Acre, com maior intensidade esperada no Alto Acre, especialmente nos municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia.

Geral

Incêndio que destruiu casa em Cruzeiro do Sul foi causado por crianças brincando com fogo, diz Corpo de Bombeiros

2 horas atrás

6 de março de 2026

Sacola plástica em chamas caiu sobre colchão e provocou fogo que consumiu residência de madeira no bairro da Várzea

O comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre em Cruzeiro do Sul, capitão Josadac Iberbon, informou que o incêndio que destruiu uma casa de madeira no bairro da Várzea, na quinta-feira (5), foi provocado por duas crianças que brincavam com fogo.

De acordo com o militar, as crianças estavam queimando sacolas plásticas quando uma delas, ainda em chamas, caiu sobre um colchão dentro da residência. O fogo saiu do controle e rapidamente se espalhou pela estrutura de madeira, destruindo completamente o imóvel. Apesar do susto, as crianças não sofreram queimaduras.

Antes da chegada da guarnição dos bombeiros, funcionários de uma loja próxima conseguiram iniciar o combate às chamas, evitando que o incêndio se espalhasse. Quando os militares chegaram ao local, realizaram o trabalho de rescaldo e o resfriamento das paredes das casas vizinhas para impedir que o fogo atingisse outras residências.

Segundo o comandante, a principal preocupação da equipe foi garantir a segurança das pessoas que estavam no imóvel e evitar que o incêndio se alastrasse para outras casas próximas.

“Fica o alerta à nossa população com relação à brincadeira com fogo e crianças no interior de residência. É preciso ter essa cautela. A casa foi totalmente destruída, inclusive os móveis que estavam no interior. Naquele momento, os esforços foram para salvaguardar a vida das pessoas e preservar as outras residências próximas”, destacou o capitão.

Ele também ressaltou a importância de estabelecimentos comerciais manterem equipamentos de prevenção e combate a incêndios em funcionamento, o que pode ajudar a evitar danos maiores em situações semelhantes.

