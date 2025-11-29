Rotam realiza mais de mil abordagens e atende mais de 40 ocorrências nos primeiros dias do Estágio Operacional do II COR

A Companhia Rotam, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre (Bope/PMAC), entrou na reta final do II Curso de Operações Rotam (II COR) e já mostra o peso da formação especializada nas ruas do estado. Em 13 dias de estágio prático, entre 15 e 27 de novembro, os alunos do curso realizaram 1.021 abordagens e registraram 41 ocorrências e prisões em flagrante, durante as operações Duas Dobras e Renoe. O estágio terá 30 dias de duração e segue por todo o Acre até sua conclusão.

As abordagens a pé lideraram o volume de ações, com 768 registros. Em seguida vieram as abordagens a motocicleta, carros, bicicleta e transporte coletivo. O foco foi a presença constante nos pontos críticos de cada região, sempre com supervisão de instrutores e policiais experientes da Rotam.

Foto: cedida

Os flagrantes refletem a intensidade das equipes em campo. Foram 16 prisões decorrentes de mandados, 12 flagrantes de tráfico de drogas, 3 apreensões de arma de fogo e outras ocorrências como organização criminosa, roubo, resistência e apoio operacional a unidades da capital e do interior.

Para o capitão Furtado, comandante da Rotam e coordenador do II COR, o estágio é a parte mais desafiadora do curso e também a que entrega resultados mais claros para a sociedade.

“Não é só um teste para os alunos, é um ganho imediato para a segurança pública. Colocamos em prática tudo o que foi ensinado ao longo de mais de 70 dias de formação, sempre com supervisão direta para garantir técnica, legalidade e eficiência. Esses números mostram que o Acre sente a presença da Polícia Militar e que os alunos estão respondendo bem ao nível de exigência do curso”, explica.

As operações seguem até dezembro, com novas fases previstas em diferentes regiões do estado. A meta é manter o ritmo, ampliar os resultados e consolidar a formação de operadores capazes de reforçar a atuação da Rotam em áreas sensíveis de todo o Acre.

Foto: cedida Foto: cedida Foto: cedida

Relacionado

Comentários