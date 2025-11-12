Geral
ROTAM prende dois adolescentes armados com escopeta após assalto a supermercado em Cruzeiro do Sul
Dupla de 15 e 16 anos usava arma de fogo verdadeira e réplica em roubo; terceiro suspeito atirou contra policiais e fugiu durante confronto
Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos pela Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM) após assaltarem um supermercado no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. Os jovens estavam armados com uma escopeta calibre 36 com cano serrado e uma pistola de airsoft (réplica) quando roubaram aproximadamente R$ 900 dos caixas do Comercial Líder.
Uma equipe da ROTAM que patrulhava nas proximidades avistou três indivíduos correndo pela Rua Nilo Peçanha. Ao receberem ordem para parar, um dos suspeitos – que conseguiu fugir – sacou uma pistola e apontou para os policiais, resultando em troca de tiros.
Com os adolescentes foram encontrados a escopeta, um cartucho intacto, a réplica e todo o dinheiro roubado, totalizando R$ 979, parte escondida na roupa íntima de um dos menores.
Um dos adolescentes precisou ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após tropeçar e cair durante a fuga, sofrendo ferimentos leves no lábio e no joelho. Após atendimento médico, ambos foram encaminhados para a Delegacia Especializada.
A polícia segue com as investigações para identificar e localizar o terceiro envolvido, que conseguiu fugir após o confronto.
Irmã fere irmã com golpe de garrafa na cabeça após briga em bar no Montanhês
Maria dos Anjos, de 48 anos, sofreu corte na nuca após discussão com a irmã de 47 anos durante consumo de bebida alcoólica; agressora foi presa e confessou o crime
Uma briga entre irmãs terminou com uma mulher de 48 anos ferida na cabeça por golpe de garrafa na noite de terça-feira (11) no bairro Montanhês, em Rio Branco. Maria dos Anjos Vilaço Silva foi atingida pela própria irmã, Maria Patrícia Vilaço dos Santos, de 47 anos, durante uma discussão que começou enquanto as duas consumiam bebida alcoólica na Rua Minas Coelho.
De acordo com familiares que presenciaram a confusão, Maria dos Anjos havia arremessado um tijolo contra a irmã e agredido um homem em uma distribuidora próxima antes de ser atingida na noca pela garrafa. A vítima foi atendida pelo SAMU e levada à UPA da Baixada da Sobral com um corte superficial, sem risco de morte. A agressora foi detida pelo 3º Batalhão da PM, confessou o crime e foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes.
Polícia Civil identifica e prende autor de execução determinada por facção
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC), em Crueiro do Sul, prendeu nesta terça-feira, 11, um homem suspeito de envolvimento em um homicídio brutal com requintes de crueldade, ocorrido nas proximidades do Mercado Beira Rio.
As investigações apontam que o crime teria sido motivado por supostos furtos ocorridos na área do mercado, que teriam desagradado integrantes de uma organização criminosa atuante na região. A vítima foi executada de forma violenta, como forma de “punição” imposta pelo grupo criminoso.
De acordo com o Delegado Heverton Carvalho, que coordena as investigações, a apuração revelou que o crime foi ordenado por um indivíduo conhecido como “Carioca”, membro ativo da facção criminosa, responsável por determinar a execução da vítima.
“Foi um homicídio praticado com requintes de crueldade, dentro de um contexto de atuação de organização criminosa. A vítima foi morta por determinação de uma liderança local, conhecida como ‘Carioca’, em razão de pequenos furtos na área do mercado. O trabalho investigativo do NEIC permitiu identificar o executor e o mandante, garantindo a responsabilização de ambos”, destacou o Delegado Heverton Carvalho.
O preso foi conduzido à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, onde foi interrogado e submetido aos procedimentos de praxe, sendo posteriormente encaminhado à Unidade Prisional Manoel Neri, à disposição da Justiça.
Fonte: PCAC
MPAC recomenda proibição da venda de bebidas alcoólicas a indígenas
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Feijó, emitiu a Recomendação nº 0001/2025, que proíbe a venda, doação ou qualquer forma de disponibilização de bebidas alcoólicas a povos originários no município. A medida tem como objetivo combater o agravamento dos problemas sociais e de saúde relacionados ao consumo de álcool entre comunidades indígenas da região.
A recomendação, publicada no Diário Eletrônico do MPAC nesta segunda-feira, 10, decorre do Procedimento Administrativo nº 09.2024.00001410-7, instaurado em maio de 2025, para fiscalizar e atualizar ações voltadas à prevenção do consumo de bebidas alcoólicas entre indígenas de Feijó.
De acordo com o documento, 11,8% da população do município é composta por indígenas, segundo dados do Censo 2022 do IBGE, com destaque para as etnias Madijá, Ashaninka, Huni Kuin e Shanenawá. O MPAC destacou que a situação é considerada uma grave crise social e sanitária, com relatos de consumo diário de álcool, brigas familiares, mortes e uso de substâncias como álcool industrial, gasolina e bebidas fermentadas caseiras.
A promotora de Justiça Giovana Kohata de Toledo Postali Stachetti, responsável pela recomendação, ressaltou que a proibição tem amparo legal no artigo 58, inciso III, do Estatuto do Índio (Lei Federal nº 6.001/1973), que considera crime propiciar, por qualquer meio, a aquisição, uso ou disseminação de bebidas alcoólicas entre grupos tribais ou indígenas não integrados, com pena de detenção de seis meses a dois anos.
Recomendações do MPAC
O documento estabelece medidas a serem adotadas por diferentes setores:
Aos comerciantes e proprietários de bares e mercados:
Fica expressamente proibida a venda ou doação de bebidas alcoólicas — inclusive produtos como “tampa azul” e outros não destinados ao consumo humano — a pessoas indígenas pertencentes a grupos tribais ou não integrados. O descumprimento implicará responsabilização penal conforme o Estatuto do Índio.
Aos órgãos de segurança pública:
A Polícia Militar e a Polícia Civil devem reforçar a fiscalização em estabelecimentos comerciais, atuando de forma preventiva e repressiva, instaurando Termo Circunstanciado ou Inquérito Policial sempre que houver indícios de infração.
Aos gestores de saúde, assistência social e entidades de apoio:
O MPAC determinou a articulação imediata entre órgãos municipais, estaduais e federais, em parceria com instituições como Funai, DSEI, CIMI e Conselho dos Povos Indígenas (CPI/AC). As ações deverão incluir campanhas bilíngues de prevenção, conscientização de comerciantes, fortalecimento da saúde mental indígena e a participação das lideranças tradicionais na formulação de políticas públicas.
Aos vereadores e lideranças indígenas:
O Ministério Público solicita que sejam comunicadas eventuais violações à recomendação, com informações que auxiliem na identificação de infratores. Também cabe às lideranças locais promover ações educativas e de conscientização sobre os efeitos nocivos do alcoolismo nas comunidades.
Responsabilização
O MPAC advertiu que o descumprimento da recomendação poderá resultar em medidas judiciais imediatas, inclusive de natureza penal, civil e administrativa. A omissão de autoridades ou comerciantes poderá caracterizar ato de improbidade administrativa.
Os destinatários da recomendação terão 30 dias para informar ao Ministério Público as providências adotadas. A medida foi assinada pela promotora Giovana Kohata de Toledo Postali Stachetti, em Feijó.
