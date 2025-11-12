ROTAM prende dois adolescentes armados com escopeta após assalto a supermercado em Cruzeiro do Sul

Dupla de 15 e 16 anos usava arma de fogo verdadeira e réplica em roubo; terceiro suspeito atirou contra policiais e fugiu durante confronto

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos pela Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM) após assaltarem um supermercado no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. Os jovens estavam armados com uma escopeta calibre 36 com cano serrado e uma pistola de airsoft (réplica) quando roubaram aproximadamente R$ 900 dos caixas do Comercial Líder.

Uma equipe da ROTAM que patrulhava nas proximidades avistou três indivíduos correndo pela Rua Nilo Peçanha. Ao receberem ordem para parar, um dos suspeitos – que conseguiu fugir – sacou uma pistola e apontou para os policiais, resultando em troca de tiros.

Com os adolescentes foram encontrados a escopeta, um cartucho intacto, a réplica e todo o dinheiro roubado, totalizando R$ 979, parte escondida na roupa íntima de um dos menores.

Um dos adolescentes precisou ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após tropeçar e cair durante a fuga, sofrendo ferimentos leves no lábio e no joelho. Após atendimento médico, ambos foram encaminhados para a Delegacia Especializada.

A polícia segue com as investigações para identificar e localizar o terceiro envolvido, que conseguiu fugir após o confronto.

