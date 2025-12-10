Extra
ROTAM intercepta veículo e apreende 70 kg de cocaína, skunk e armas no Bujari
Policiais militares do II Curso de Operações ROTAM (II COR) apreenderam cerca de 70 kg de cocaína e prenderam dois homens durante uma ação realizada na tarde desta quarta-feira (10), no município do Bujari. A equipe havia recebido a informação de que um Fiat Uno branco havia saído de Cruzeiro do Sul com destino a Rio Branco transportando drogas.
Para verificar a denúncia, a guarnição se deslocou até a BR-364, nas proximidades do Bujari. Quando o veículo suspeito se aproximou, foi dada ordem de parada, mas os ocupantes tentaram fugir, entrando na Rua Pedro Mangabeira. Após breve acompanhamento, o carro foi interceptado e os dois homens abordados.
Os ocupantes foram identificados como Alisson Costa Azevedo, 22 anos, e Juan Carlos Vieira de Oliveira, 24 anos. Questionados, eles admitiram que transportavam ilícitos. Durante a busca, os militares localizaram dois sacos de fibra no banco traseiro, contendo 68 tijolos de droga análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 70 kg, além de 250 gramas de skunk.
No interior do carro também foram encontradas duas armas de fogo: uma pistola Glock G19 calibre 9 mm e uma submetralhadora modelo FGC-9 MK2, fabricada em impressora 3D, ambas com carregadores, porém sem munições.
Diante do flagrante, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal, em Rio Branco, junto com o material apreendido. A ação integra operações realizadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), reforçando a atuação conjunta das forças de segurança no combate ao tráfico.
Prefeito de Epitaciolândia e vereador orientam estudantes e recomendam que ninguém se matricule na UAP
O impasse envolvendo a Universidade Amazônica de Pando (UAP), instituição federal localizada em Cobija, na Bolívia — cidade que faz fronteira com o Acre — ganhou força nesta quarta-feira (10) e passou a contar oficialmente com o apoio do prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes. A mobilização começou após o bloqueio realizado na Ponte Internacional, onde acadêmicos, em sua maioria estrangeiros, protestaram contra o reajuste de 141% nas taxas cobradas pela universidade.
De acordo com os estudantes, diversas tentativas de diálogo já foram feitas com a reitoria, sem sucesso. A direção estaria irredutível e teria informado que novos aumentos estão previstos a partir de 2026. As denúncias afirmam ainda que os valores elevados atingem apenas os alunos estrangeiros, muitos deles brasileiros que cruzam a fronteira em busca de uma formação em Medicina com custos menores que no Brasil. Alguns estão em fase final do curso e dependem da residência médica, tornando a situação ainda mais delicada.
Em pronunciamento divulgado nesta quarta-feira, o prefeito Sérgio Lopes classificou o comportamento da universidade como desrespeitoso e pediu que mais estudantes se juntem ao movimento. Ele também recomendou que aqueles que pretendem estudar na Bolívia evitem a UAP até que o impasse seja resolvido.
O vereador José Henrique reforçou as críticas e destacou que o município oferece o Centro Integral de Apoio ao Acadêmico do Exterior (CIAE), iniciativa criada para atender estudantes brasileiros de Medicina no exterior. O centro fornece orientação, apoio institucional, auxílio documental e articulação com instituições brasileiras, buscando justamente minimizar os desafios enfrentados fora do país.
O caso segue em discussão, com expectativa de novos desdobramentos nos próximos dias.
Com 79 empresas atendidas, Sebrae encerra ciclo 2025 do Programa Move Mais Vendas
Durante 2025, o Sebrae acompanhou 79 negócios em todo o estado com o Programa Move Mais Vendas, iniciativa que visa fortalecer a área de vendas de micro e pequenas empresas. O evento de encerramento do ciclo 2025 aconteceu na noite da última quinta-feira (4), no auditório da instituição, para celebrar os resultados obtidos.
Por meio da atuação dos agentes de mercado, ao longo do ano, os empreendedores participaram de rodadas de negócios no formato B2B (Business to Business) e tiveram acesso a capacitações voltadas para superar os desafios impostos pelo mercado, utilizando ferramentas e estratégias como Canvas, Matriz BCG, Análise SWOT Cruzada e Funil de Vendas. Essas ações contribuíram para a geração de novas oportunidades por meio de marketing de conteúdo, participação em feiras e eventos, além do uso de plataformas B2B.
Segundo o diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos, o programa foi pensado para atender às necessidades das empresas de forma eficiente, assertiva e personalizada. “Este ano o Sebrae investiu quase R$1 milhão no Move Mais e conseguimos atender 79 negócios. No ano que vem, iremos aumentar esse número para 125 atendimentos, investindo cerca de R$ 1,3 milhão. Os resultados foram significativos, com um aumento de faturamento de 20% a 30%”, destaca.
De acordo com dados divulgados pela instituição, o Acre viveu em 2025 o melhor ano do programa, com 1.634 aproximações, 322 contratos fechados e 117 negociações ativas, atendendo de forma equilibrada as regiões do Alto e Baixo Acre, Purus e Juruá–Tarauacá/Envira.
Para a gerente de Produtos e Mercados do Sebrae, Lívia Maia, esses resultados reforçam a força do programa. “O Move Mais Vendas demonstra, ano após ano, a capacidade dos nossos empreendedores de se reinventarem e ampliarem suas oportunidades. Os números deste ciclo mostram que, quando há orientação qualificada, estratégias bem aplicadas e um trabalho próximo dos agentes de mercado, os resultados acontecem”, afirma.
O empreendedor Voninez Taboza Miranda, da Pro ART’S Design, explica que o programa desempenhou um papel importante no desenvolvimento da empresa e o apoio dos agentes de mercado foi essencial. “O Move Mais foi um divisor de águas. Já consegui fechar parcerias com outras empresas participantes e acredito que a experiência foi muito gratificante. O James Mendonça [agente de mercado] sempre ligava ou mandava mensagem e marcava reuniões, então isso foi muito importante para o meu negócio e para mudar minha mentalidade durante esses meses de aprendizado”, concluiu.
Para participar, a empresa deve atender aos seguintes requisitos:
• Ser Microempresa (ME) ou Pequena Empresa (PE);
• Possuir um modelo de vendas B2B;
• Atuar em segmentos que vendem para redes varejistas, atacadistas, distribuidoras, restaurantes, clínicas, laboratórios, hospitais e afins;
• Ter uma operação em andamento, com experiência e conhecimento mínimos sobre processo produtivo, atendimento, logística e gestão.
Polícia de Xapuri prende homem que confessou tentativa de homicídio após atropelar vítima em via pública
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Xapuri, prendeu nesta terça-feira, 9, um homem de 28 anos, identificado pelas iniciais J.O.S., após ele se apresentar espontaneamente à delegacia e confessar ter atropelado um cidadão em via pública.
Segundo o próprio suspeito relatou à autoridade policial, o crime foi motivado por um desentendimento fútil envolvendo comentários feitos em um grupo de WhatsApp da igreja da qual ambos fazem parte. O suspeito afirmou que decidiu procurar a vítima para tirar satisfação.
De acordo com seu depoimento, J.O.S. foi até o local de trabalho da vítima, uma academia de ginástica, e nas proximidades avistou o rapaz trafegando de bicicleta. Em um ato de fúria, ele lançou o carro contra a vítima, que foi violentamente atropelada. O homem sofreu ferimentos gravíssimos e precisou ser transferido com urgência para Rio Branco.
Após ouvir a confissão, o delegado Luccas Vianna deu voz de prisão ao suspeito. Policiais civis foram ao local e confirmaram a veracidade do ocorrido, caracterizando o crime como tentativa de homicídio, motivada por razão fútil.
A Polícia Técnico-Científica realizou todos os procedimentos periciais no local do atropelamento. Diante da gravidade do caso, o delegado representou pela prisão preventiva de J.O.S., que permanece à disposição da Justiça.
