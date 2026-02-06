ROTAM apreende adolescente com droga e motocicleta em Rio Branco

Menor confessou que usaria a moto da tia para transportar e revender entorpecente no bairro Custódio Freire

Uma equipe das Rondas Ostensivas Táticas Móvel (ROTAM) apreendeu um adolescente de 17 anos durante patrulhamento de rotina na Rua Isaura Parente, esquina com a Rua Coronel Fontenele de Castro, em Rio Branco. Com o jovem, os policiais encontraram droga e uma motocicleta que estaria sendo utilizada para o transporte do entorpecente.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente conduzia uma motocicleta vermelha quando, ao avistar a viatura, freou bruscamente antes de chegar à esquina, atitude que levantou suspeita da guarnição. Diante da situação, os militares decidiram realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal, foi localizado um invólucro contendo cerca de 16 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína (merla). Questionado, o menor confessou que havia pegado a motocicleta da tia sem autorização para transportar a droga e informou ainda que o entorpecente seria fracionado em pequenas porções para revenda no bairro Custódio Freire.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEFLA) para os procedimentos cabíveis.

A motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran por apresentar débitos pendentes.

