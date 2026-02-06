Geral
ROTAM apreende adolescente com droga e motocicleta em Rio Branco
Menor confessou que usaria a moto da tia para transportar e revender entorpecente no bairro Custódio Freire
Uma equipe das Rondas Ostensivas Táticas Móvel (ROTAM) apreendeu um adolescente de 17 anos durante patrulhamento de rotina na Rua Isaura Parente, esquina com a Rua Coronel Fontenele de Castro, em Rio Branco. Com o jovem, os policiais encontraram droga e uma motocicleta que estaria sendo utilizada para o transporte do entorpecente.
Segundo a Polícia Militar, o adolescente conduzia uma motocicleta vermelha quando, ao avistar a viatura, freou bruscamente antes de chegar à esquina, atitude que levantou suspeita da guarnição. Diante da situação, os militares decidiram realizar a abordagem.
Durante a revista pessoal, foi localizado um invólucro contendo cerca de 16 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína (merla). Questionado, o menor confessou que havia pegado a motocicleta da tia sem autorização para transportar a droga e informou ainda que o entorpecente seria fracionado em pequenas porções para revenda no bairro Custódio Freire.
Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEFLA) para os procedimentos cabíveis.
A motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran por apresentar débitos pendentes.
Polícia prende seis suspeitos de furtar barcos e motores de comunidades ribeirinhas no Acre
Quatro embarcações e dois motores de popa foram recuperados às margens do Rio Juruá; grupo confessou os crimes durante abordagem
Seis homens foram presos pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (5) sob suspeita de furtar embarcações e motores de popa usados por comunidades ribeirinhas de Marechal Thaumaturgo. A ação resultou na recuperação de quatro barcos de alumínio e dois motores, itens essenciais para a locomoção e o sustento de famílias da região.
As investigações começaram após um morador relatar à polícia que havia ouvido jovens comentando sobre os furtos ocorridos na noite anterior e indicar o possível endereço de um dos envolvidos. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o grupo em uma residência, com indícios de uso de entorpecentes, e apreenderam objetos como rádios portáteis, peças de motor, óleo, caixas de som e mantimentos.
Durante a abordagem, os suspeitos confessaram a participação nos crimes e informaram onde o material estava escondido. Com o apoio de uma embarcação, os PMs localizaram os barcos e motores em uma área de difícil acesso às margens do Rio Juruá, cercada por mata e regiões alagadas. Todos os presos e os itens recuperados foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso segue em investigação.
OCA centraliza mais de 60 serviços para servidores da Educação
Com o objetivo de facilitar o acesso dos servidores da Educação aos serviços administrativos e funcionais, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) passou a realizar o atendimento presencial exclusivamente na Organização em Centros de Atendimento (OCA), em Rio Branco. O novo Espaço do Servidor concentra mais de 60 serviços e garante mais agilidade, comodidade e eficiência no atendimento ao público.
Localizado na Praça Rosa – Recepção Rosa II, o Espaço do Servidor da SEE funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, na Rua Quintino Bocaiúva, nº 299, no Centro da capital. O local atende servidores ativos, aposentados e pensionistas da rede estadual de ensino.
Entre os principais serviços ofertados estão a abertura de processos administrativos, como abono de permanência, adicionais, afastamentos, auxílios, averbações, licenças diversas, licença-prêmio, progressão e promoção, remoção, redistribuição, retroativos, restituições e vacância.
O espaço também disponibiliza atendimentos relacionados à perícia médica, incluindo aposentadoria por invalidez, enquadramento por deficiência, licenças para tratamento de saúde, licença por motivo de doença em pessoa da família, redução de carga horária, remoção por motivo de saúde e readaptação funcional.
Na área de protocolo e informações, os servidores podem realizar o recebimento de documentos, obter orientações sobre processos e consultar a tramitação processual. Já nas atualizações funcionais, são oferecidos serviços como criação de e-mail funcional, emissão de declarações, consulta à ficha funcional e financeira, pesquisa de férias e redefinição de senha do contracheque.
De acordo com o chefe da Divisão de Atendimento e Processos da SEE, Andrey Silva do Amaral, a instalação do Espaço do Servidor na OCA representa um avanço importante na política de valorização e cuidado com os servidores.
“A OCA é um espaço estratégico, de fácil acesso e já consolidado como referência em atendimento ao cidadão. Trazer os serviços da SEE para esse ambiente significa oferecer mais conforto, organização e agilidade, além de garantir que o servidor resolva diversas demandas em um único local”, destacou.
Polícia Civil recupera 54 botijas de gás em menos de 24 horas em Cruzeiro do Sul
A Polícia Civil do Acre (PCAC) recuperou 54 botijas de gás em menos de 24 horas após o registro de um furto ocorrido em um estabelecimento comercial no município de Cruzeiro do Sul. A ação foi resultado de um trabalho integrado entre o Núcleo Especializado em Investigação Criminal (Neic) e o Núcleo Especializado em Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri).
Assim que o crime foi comunicado, as equipes iniciaram diligências investigativas baseadas na integração operacional, troca contínua de informações e atuação técnica especializada. Esse trabalho coordenado possibilitou a rápida localização da maior parte do material subtraído.
Durante as investigações, os policiais chegaram a três endereços distintos, localizados nos bairros Cruzeirão, Remanso e São José. Nesses locais, foram apreendidas 54 das 59 botijas de gás furtadas. Todo o material recuperado foi devolvido ao legítimo proprietário, reduzindo de forma significativa os prejuízos causados pela ação criminosa.
No decorrer da operação, um homem identificado pelas iniciais F. C. S. O. foi preso em flagrante pelo crime de receptação. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar e responsabilizar os autores do furto. A instituição reforça que a atuação integrada entre núcleos especializados é fundamental para o enfrentamento aos crimes patrimoniais e para a rápida resposta às ocorrências.
Por meio da ação, a PCAC reafirma seu compromisso com a segurança da população, a defesa do patrimônio e o combate contínuo à criminalidade, atuando de forma firme, estratégica e eficiente em benefício da sociedade acreana.
