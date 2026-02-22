ROTAM Alfa prende suspeito com 89 porções de drogas em Rio Branco

Homem de 27 anos foi detido durante patrulhamento no bairro Ayrton Senna; entorpecentes foram encontrados em área abandonada próxima ao local da abordagem

Uma ação do BOPE, por meio da companhia ROTAM Alfa, resultou na prisão de João Lucas Simão Barbosa, de 27 anos, na noite deste sábado (22), na Rua da Sanacre, bairro Ayrton Senna, em Rio Branco. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo na região quando identificou o homem em atitude considerada suspeita, abrigado sob a cobertura de um ponto comercial. A área, conforme os militares, é conhecida por registros recorrentes de venda de entorpecentes.

Diante da situação, os policiais realizaram abordagem e busca pessoal. Na sequência, fizeram consulta ao sistema para verificar a situação judicial do suspeito.

Durante varredura em um terreno abandonado nas proximidades, os militares localizaram uma bolsa de ombro contendo 35 trouxinhas de substância semelhante a skank, 29 de material análogo à cocaína e 25 de substância aparentando ser crack, totalizando 89 porções.

João negou ser o dono do material apreendido. No entanto, conforme a polícia, não havia outras pessoas no local no momento da ocorrência, o que caracterizou o flagrante.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.

