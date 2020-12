A prefeita eleita de Senador Guiomard, Rosana Gomes e seu vice, Ney do Miltão, participaram hoje da segunda reunião de transição que prepara a nova equipe para assumir a gestão do município em janeiro do ano que vem.

A nova prefeita disse que as informações precisam ser confiáveis, por isso, é necessário estudar e fiscalizar tudo com muito cuidado, estamos falando de dinheiro público, minha equipe está orientada a ter o maior cuidado.

A equipe de transição é composta por advogados, economistas e administradores.

