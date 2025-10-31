Roraima vence o Acre no Campeonato Brasileiro Sub-16

A seleção de Roraima venceu a Seleção Acreana por 3 sets a 0, com parciais de 23×25, 12×25 e 13×25 nesta quinta, 30, em Saquarema, no Rio de Janeiro, em um confronto válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-16.

Mais dois jogos

A Seleção Acreana vai fazer dois jogos nesta sexta, 31, e precisa vencer para manter as chances de disputar a semifinal do torneio nacional. No primeiro jogo, a partir das 9 horas (hora Acre), será contra a Bahia e o segundo confronto, a partir das 15 horas (hora Acre), vai enfrentar Sergipe.

