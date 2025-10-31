Conecte-se conosco

Roraima vence o Acre no Campeonato Brasileiro Sub-16

Publicado

3 horas atrás

em

Foto arquivo PHD: Seleção Acreana terá mais dois jogos importantes na primeira fase

A seleção de Roraima venceu a Seleção Acreana por 3 sets a 0, com parciais de 23×25, 12×25 e 13×25 nesta quinta, 30, em Saquarema, no Rio de Janeiro, em um confronto válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-16.

Mais dois jogos

A Seleção Acreana vai fazer dois jogos nesta sexta, 31, e precisa vencer para manter as chances de disputar a semifinal do torneio nacional. No primeiro jogo, a partir das 9 horas (hora Acre), será contra a Bahia e o segundo confronto, a partir das 15 horas (hora Acre), vai enfrentar Sergipe.

Cotidiano

Escola do Galvez goleia Meninos de Ouro no Campeonato Estadual

Publicado

3 horas atrás

em

31 de outubro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Galvez estreou com vitória e é um dos favoritos ao título

O time da Escola do Galvez goleou os Meninos de Ouro por 9 a 0 nesta quinta, 30, na Arena da Floresta, em um confronto válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. O Imperador entra na disputa como um dos favoritos ao título.

Duelo isolado

A primeira fase do Estadual Sub-13 terá um duelo isolado nesta sexta, 31, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta, entre Botafogo e Plácido de Castro.

Cotidiano

Acre perde para Bahia e vence a Paraíba no Campeonato Brasileiro

Publicado

3 horas atrás

em

31 de outubro de 2025

Por

Foto FEAV: Seleção Acreana conquistou a primeira vitória no Brasileiro

A Seleção Acreana voltou à quadra nesta quinta, 30, para mais dois jogos pela primeira fase do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16. Na primeira partida, as meninas acreanas foram derrotadas pela Bahia por 2 sets a 1, com parciais de 21×25, 24×26 e 25×19. No segundo confronto, o Acre venceu a Paraíba por 2 sets a 1, com parciais de 18×25, 25×19 e 25×21.

Duas partidas

O Acre enfrenta Roraima, a partir das 11h30, no primeiro jogo desta sexta, 31, e às 17 horas, a Seleção Acreana enfrenta o Amapá. Se vencer os confrontos, as meninas acreanas chegarão no último dia da fase de classificação do torneio com chances de garantir uma vaga na semifinal.

Cotidiano

Seleções fecham treinamentos e viajam para os jogos do Desafio

Publicado

3 horas atrás

em

31 de outubro de 2025

Por

Foto arquivo pessoal: O meia Mussarela deve ser um dos titulares da Seleção Sub-17

As Seleções Acreanas Sub-15 e 17 fecharam nesta quinta, 30, no Florestinha, os treinamentos visando o Desafio Acre x Rondônia de base. As partidas de ida serão disputadas no sábado, 1º de novembro, a partir das 8 horas, no Centro de Iniciação em Porto Velho, Rondônia.

“Trabalhamos forte durante toda a semana e vamos para o primeiro jogo bem preparado”, disse o técnico da seleção Sub-17, Eriano Santos.

Embarque nesta sexta

A delegação acreana viaja nesta sexta, 31, para Porto Velho, e concentra-se para as partidas. Os confrontos de volta serão disputados na segunda, 3, a partir das 16 horas, no Tonicão.

