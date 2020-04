rondoniagora.com

O Estado de Rondônia registrou na terça-feira (21) 223 casos de Coronavírus, 24 a mais que a segunda-feira. Na Capital, onde há maior incidência da doença, já são 163 casos.

Ariquemes tem 39. Houve correção de dados nessa cidade. Confira relatório da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau):

Até a tarde da terça-feira (21) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 223

Pacientes curados – 40

Óbitos – 5

Pacientes internados com Covid-19 – 12 internados

Descartados – 1220

Aguardando resultados do Lacen – 115

Na edição 36 do boletim devido a duplicidade de dados ocorrida no lançamento de informações na plataforma na segunda-feira (20), houve a correção do número de positivos lançados no município de Ariquemes, que possui até o momento, 39 casos confirmados.



Confirmados por municípios



Os 223 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades:

163 em Porto Velho;

39 em Ariquemes;

07 em Ji-Paraná;

06 em Ouro Preto do Oeste;

03 em Rolim de Moura;

01 em Alto Paraíso;

01 em Buritis;

01 em Jaru;

01 em Pimenta Bueno;

01 em Vilhena.

Nesta terça-feira foram confirmados 29 novos casos de Covid-19 em Rondônia: 28 casos em Porto Velho, sendo 16 mulheres (duas de 24 anos, duas de 25, duas de 30, duas de 33 anos, três de 35 anos, 39, 43, 45, 51 e 54 anos de idade) e 12 homens (26, dois de 27 anos, 31, 32, 40, 41, 46, 48, 60, 63 e 83 anos de idade). Também foi confirmado um caso em Pimenta Bueno, uma mulher de 36 anos.

Internados por municípios



Dos 10 pacientes internados, um é em Cacoal, no Hospital Regional de Cacoal (HRC), sete em Porto Velho, sendo seis no Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), e um em hospital particular; Há ainda dois pacientes internados em Ariquemes, no Centro de Afecções Respiratórias (CNES).

Um paciente de 60 anos, de Ji-Paraná, que estava internado no Hospital Regional de Cacoal veio a óbito na manhã desta terça-feira.

