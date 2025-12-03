Rondônia anuncia primeiro Hospital Escola e projeto transforma antigo Vila Rica em complexo de saúde e pesquisa

Parceria entre Faculdade Católica e IRB Prime Care prevê hospital moderno, com UTI, heliponto e foco em ensino, enquanto Prefeitura avança na compra do Hospital das Clínicas para criar unidade universitária em 2025.

A implantação do primeiro Hospital Escola e de Pesquisa de Rondônia, resultado da parceria entre a Faculdade Católica e o IRB Prime Care, marca um avanço histórico para a saúde e a formação profissional no estado. O complexo será instalado no antigo Hotel Vila Rica, em Porto Velho, e receberá o nome de Hospital Escola e de Pesquisa de Rondônia – Unidade Dom Moacyr Grechi.

O projeto prevê estrutura hospitalar completa, com 400 leitos, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e heliponto para atendimentos emergenciais, configurando o maior investimento privado na saúde rondoniense. A iniciativa busca ampliar o acesso a serviços de qualidade e fortalecer a formação de profissionais para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Reconhecido pela atuação em gestão e inovação na área médica, o IRB Prime Care ficará responsável por parte da implementação, garantindo expertise técnica ao empreendimento.

Durante o anúncio, o COSEMS-RO leu uma carta de apoio destacando o impacto positivo na rede pública, especialmente na qualificação de estudantes e profissionais.

Paralelamente, a Prefeitura de Porto Velho avança na compra do Hospital das Clínicas (HC), prevista para ser concluída ainda em 2025. A unidade será transformada em hospital universitário com apoio da EBSERH, considerada a opção mais econômica e adequada para atender às exigências federais.

A iniciativa integra o plano municipal de fortalecer a estrutura de saúde e consolidar o primeiro hospital municipal da capital.

