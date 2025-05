Ronaldo Caiado e Tião Bocalom destacam força do setor produtivo durante sessão especial na Assembleia Legislativa de Rondônia

Após intenso treinamento, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), por meio da Escola do Servidor Penitenciário (ESP), com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), concluiu o módulo de armamento e tiro no Curso de Formação de Agente de Polícia Penal (CFAPP) nesta quinta-feira, 29.

A capacitação é uma das etapas pelas quais todos os alunos do curso de formação devem passar e durou sete dias. Bruna Delilo, aluna, destaca que o curso tem sido uma experiência única. “Está trazendo muitos ensinamentos de como realmente viver essa profissão que é a de policial penal. A gente tem recebido instruções de pessoas realmente capacitadas, que estão nos ensinando desde a base até realmente chegar lá e aplicar cada ensinamento”.

O instrutor e chefe do Departamento de Operações Penitenciárias (Deop) do Iapen, Caio Borges, explica como funcionou o treinamento: “As instruções são compostas por uma parte teórica, onde a gente fala toda a teoria sobre armamento, legislações, os aspectos legais para o uso de armamento. Depois a gente vem com a parte de manutenção, que trabalha desmontagem, a montagem, todo o funcionamento da arma. Após isso, a gente faz um treinamento de manuseio a seco, movimentações, posições de tiro e, por fim, a gente vem para o estande para executar todas as técnicas que a gente explicou”.

O secretário adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Evandro Bezerra, falou da importância da instrução para a profissão. “O presidente [do Iapen] nos convidou pra celebrar. É sempre bom a gente, ao final de cada etapa, valorizar e olhar pra trás e ver o tanto que andou e galgou, e a dificuldade que transpôs. Essa etapa de tiro é muito significativa para um profissional de segurança pública”.

O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, falou da qualidade com a qual o curso tem acontecido. “A gente tá concluindo mais um módulo, agora de armamento e tiro, uma turma que está sendo muito bem capacitada, com os melhores instrutores, com a melhor estrutura que temos no Estado”.

