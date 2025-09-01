Extra
Rompimento de adutora interrompe abastecimento de água em Brasileia
Saneacre prevê normalização do sistema de forma gradual a partir desta terça-feira (2), ao meio-dia
O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) informou que o abastecimento de água no município de Brasileia foi interrompido nesta segunda-feira (1º) após o rompimento da adutora de água bruta, localizada às margens do Rio Acre.
Equipes de manutenção foram acionadas e trabalham para solucionar o problema. De acordo com a instituição, a previsão é de que o fornecimento seja restabelecido gradualmente a partir das 12h desta terça-feira (2).
A orientação é para que a população economize água até a normalização completa do sistema.
Mailza e Gonzaga participam de reunião com presidente do Peru para tratar de construção de ferrovia e rodovia*
O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou na tarde desta segunda-feira (1) de reunião com a presidente do Peru, Dina Boluarte, em Lima. Gonzaga esteve acompanhado da vice-governadora do Acre, Mailza Assis, e secretários do governo acreano.
Durante a reunião, foi discutido com a chefe do Executivo peruano a construção de uma estrada que ligará o Acre até a cidade de Atalaya, localizada na província de Ucayali, região amazônica do Peru. Também foi tratado sobre a construção de uma ferrovia que ligará o Acre até Pucallpa e retorno dos voos comerciais e de carga entre as duas regiões.
A comitiva liderada pelo deputado Gonzaga saiu de Lima de carro e foi até Atalaya para conhecer de perto o local onde a estrada será construída. A visita serviu também para acompanhar o potencial de produção da região de fronteira com o Acre.
A vice-governador Mailza agradeceu a recepção por parte da presidente Dina, do governador de Ucayali, Manuel Gambini, e demais autoridades peruanas. Mailza explicou que o encontro serviu para unir os esforços dos governos do Acre e peruano e prol da integração entre as fronteiras dos dois países.
“Esse encontro teve como objetivo unir as forças do Brasil e Peru através do Acre e Ucayali para trabalharmos em prol dessa integração que será muito importante para desenvolvermos as nossas regiões. Nada melhor que essa integração seja feita através do Acre com a construção de estrada e ferrovia que ligará o nosso estado até Ucayali. Tenho certeza que isso trará um grande avanço econômico e social para as duas regiões. É importante que essas duas obras sejam construídas pensando em melhorar a vida das pessoas”, disse Mailza.
O deputado Gonzaga, que tem cumprido extensa agenda política no Peru para tratar do fortalecimento da integração comercial entre os dois países, destacou que a reunião com a presidente do Peru foi muito produtiva para a parceria comercial entre Brasil e o país vizinho como também para alinhar acordos para interligação entre os países através de rodovia e ferrovia que colocarão o Acre na rota comercial com os países da América do Sul e Ásia.
“Esse é um momento muito importante, pois fomos recebidos pela maior autoridade do Peru para tratarmos de um assunto fundamental para nós acreanos que é a ligação por ferrovia e rodovia até Pucallpa e Atalaya. Quero destacar também a participação da vice-governadora Mailza que tem defendido o desenvolvimento econômico do Acre através da integração comercial. Temos que começar essa integração com o retorno dos voos do Acre para Pucallpa e com a construção da rodovia e ferrovia que vão interligar regiões isoladas dos dois países”, disse o parlamentar.
O governador de Ucayali agradeceu a visita da delegação acrena e afirmou que o encontro com a presidente do Peru é um passo importante para a concretização da integração dos dois países via terrestre.
“Essa é uma oportunidade única que o Acre e Ucayali estão tendo para conectar ainda mais as duas nações através das fronteiras e do comércio bilateral”, disse o governador.
Participam da reunião a presidente do Peru, Dina Boluarte, a vice-governadora do Acre Mailza Assis, governador de Ucayali, Manuel Gambini, o deputado Luiz Gonzagada, o secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, secretário de Justiça e Segurança do Acre, José Gaia, e o secretário-adjunto da Casa Civil, Ítalo Medeiros, e demais autoridades.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – SEGUNDO AVISO DE ADIAMENTO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
SEGUNDO AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025 – COMPRAS.GOV 90017/2025
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de materiais permanentes, visando atender às necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Brasiléia – AC.
Data da Abertura: 16 de setembro de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 02/09/2025 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 01 de setembro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais
A Prefeitura de Brasileia realizou neste sábado (30), no Estádio José Guiomard dos Santos, a grande final da Taça Cidade de Brasileia de Futebol, após três meses de competição.
A competição contou com 27 equipes participantes, somando mais de 590 atletas em quatro categorias: feminino, sub-17, máster e primeira divisão. O campeonato contou com investimento de R$ 60 mil, sendo quase R$ 30 mil destinados apenas à premiação da final e parte significativa aplicada na arbitragem oficial durante todo o torneio, garantindo lisura e organização até a grande decisão.
Na abertura da noite, a equipe Baixa Verde conquistou o título feminino e levou para casa R$ 3 mil, enquanto o vice-campeão Atlético Ferreira recebeu R$ 1,5 mil. O troféu de melhor goleira ficou com Josiele Melo, e a artilharia com Fernanda Melo.
Na categoria sub-17, o São Cristóvão sagrou-se campeão e recebeu R$ 2,5 mil, enquanto o Aquarela ficou com o vice e R$ 1,5 mil. Os destaques individuais foram Rafael Gerônimo como melhor goleiro e Alexandro Apuri como artilheiro.
No máster, a equipe Auto Peças garantiu o título e levou R$ 4 mil. O Baixa Verde ficou com o vice e R$ 2 mil. O goleiro Gil (Auto Peças), foi eleito o melhor da posição e o atacante José Pereira (Baixa Verde), terminou como artilheiro.
Já a grande final da primeira divisão foi marcada por emoção e alto nível técnico. Após empate no tempo normal, a equipe Anjos da Bola venceu o Boleros por 4 a 3 nos pênaltis, conquistando o título e o prêmio de R$ 8 mil. O vice-campeão levou R$ 4 mil. Brilharam nas cobranças de pênalti Natan Menezes, Ângelo Gurgel, Rodrigo Araújo (Rodriguinho) e Jardson Ferreira, que garantiram a vitória do Anjos da Bola. O goleiro Marcos Freitas (Anjos da Bola) foi eleito o melhor da posição e o atacante William Lima recebeu o troféu de artilheiro.
Durante a final, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância do esporte para a cidade: “Estamos muito felizes em realizar mais uma edição da Taça Cidade de Brasileia, que já faz parte do calendário esportivo do município. Esse investimento de R$ 60 mil é um compromisso com os atletas, com a juventude e com a valorização do esporte como instrumento de inclusão e transformação social. Também fizemos questão de garantir arbitragem oficial em todas as partidas, reforçando a seriedade e a credibilidade da competição”, afirmou.
A secretária municipal de Cultura e Esporte reforçou o apoio da gestão às competições locais: “Foi um campeonato histórico, com mais de 500 atletas envolvidos, equipes femininas, da base, do máster e da primeira divisão. Ver o estádio lotado, famílias torcendo e incentivando é a prova de que o esporte é um elo de união em nossa cidade”, disse.
O deputado estadual Tadeu Hassem, presente na final, também ressaltou o papel do esporte para Brasileia: “A Taça Cidade é um exemplo de incentivo ao esporte e ao lazer, mas também de cidadania. Parabenizo todos os atletas, dirigentes e a Prefeitura de Brasileia por esse evento grandioso”, destacou.
A competição também contou com o trabalho fundamental da Gerência Municipal de Esporte, liderada por Clebson Venancio, que esteve à frente da organização, apoio logístico e acompanhamento de todas as rodadas, garantindo que cada detalhe do campeonato fosse realizado com eficiência e dedicação.
