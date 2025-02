Rombo do Acreprevidência em janeiro é R$ 83 mi e deve ultrapassar R$ 1 bi em 2025

O déficit previdenciário do Estado do Acre, valor necessário para cobrir as aposentadorias dos servidores, deverá ultrapassar R$ 1 bilhão ao longo de 2025. A estimativa foi confirmada pelo secretário de Fazenda, Amarísio Freitas, ao ac24horas.

Considerando o gasto mensal de R$ 83.928.916,42, o total anual pode alcançar R$ 1.007.146.997,04. No entanto, o montante pode ser ainda maior devido a novas aposentadorias e concessões de pensões. “Essa é a previsão, mas com novas aposentadorias e possíveis pensões de servidores, o valor pode ser ainda maior”, explicou Freitas.

De acordo com o secretário, no início da gestão de Gladson Cameli, o gasto previdenciário mensal era de R$ 47 milhões. Em janeiro de 2025, o déficit com servidores civis foi de R$ 53.859.068,72, enquanto o déficit com militares alcançou R$ 30.069.847,70, totalizando R$ 83.928.916,42. “O déficit é aquilo que falta e que o Estado precisa complementar para pagar aposentados e pensionistas. A outra parte é coberta pela contribuição dos servidores da ativa”, ressaltou.

Em 2024, um relatório divulgado pelo ac24horas apontou que o fundo previdenciário do Estado fechou o ano com um déficit de R$ 583,7 milhões. Já no caso dos militares inativos e pensionistas, o déficit foi ainda maior, atingindo R$ 370,9 milhões.

No entanto, Amarísio Freitas destacou que o déficit previdenciário não é um problema exclusivo do Acre, mas uma realidade enfrentada por todos os estados e pela União. “É importante ressaltar que essa é uma questão que afeta todo o país. Todos os governos lidam com o desafio do aumento contínuo do déficit previdenciário”, afirmou.

