Romaria do Bom Sucesso acontece nesta sexta-feira e deve atrair milhares de devotos

Uma das manifestações de fé mais tradicionais e conhecidas da região do Alto Acre, especialmente na tríplice fronteira Brasil, Peru e Bolívia, é a romaria em devoção à Santa Raimunda do Bom Sucesso. O evento acontece na próxima sexta-feira, 15, no município de Assis Brasil, e deve reunir milhares de fiéis.

Santa Raimunda do Bom Sucesso, também chamada de Alma do Bom Sucesso e conhecida como protetora dos povos da floresta, é venerada por devotos em diversas partes do Acre. No entanto, a maior devoção vem do Peru, de onde todos os anos milhares de peregrinos viajam até Assis Brasil. A partir da cidade, os fiéis seguem em caminhada, canoas e embarcações menores até a Capela do Bom Sucesso, localizada no coração da selva amazônica, a cerca de 40 quilômetros da sede do município.

O local abriga o túmulo onde, segundo a tradição oral, foi sepultada Raimunda, uma mulher cuja história se mistura com fé, milagres e lendas que atravessam gerações. Para muitos devotos, a romaria é um ato de fé profunda e também um momento de comunhão, reencontro e preservação das tradições religiosas e culturais da região fronteiriça.

A expectativa é de que, neste ano, a celebração reúna um número ainda maior de peregrinos. A Prefeitura de Assis Brasil, juntamente com a paróquia local, está preparando toda a logística para garantir segurança e apoio aos romeiros.

