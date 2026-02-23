Rogério Pina terá o elenco do Humaitá completo na 6ª rodada

Motorista fugiu para mata ao avistar fiscalização no km 75 da BR-364; carga ilegal foi encaminhada à Receita Federal

A Polícia Rodoviária Federal realizou uma apreensão de produtos ilegais na madrugada do dia 22 de fevereiro de 2026, durante fiscalização no km 75 da BR-364, no município de Senador Guiomard.

De acordo com a PRF, os policiais identificaram uma conduta suspeita de um veículo que trafegava no sentido crescente da rodovia. Ao perceber a presença da equipe policial, o motorista desligou o sistema de iluminação do carro e estacionou no acostamento.

Quando os agentes se aproximaram para realizar a abordagem, constataram que o condutor havia abandonado o veículo e fugido para uma área de vegetação próxima, não sendo localizado naquele momento.

Durante a vistoria no compartimento de carga do automóvel, os policiais encontraram 7.500 maços de cigarros de origem estrangeira e 120 unidades de desodorantes sem documentação fiscal.

A ocorrência foi inicialmente enquadrada como contrabando e descaminho, crimes relacionados à entrada e comercialização irregular de mercadorias no país.

Segundo a PRF, a ação reforça o trabalho preventivo da instituição no combate ao transporte de produtos ilegais, que alimentam redes criminosas e causam prejuízos à economia nacional.

O veículo e toda a mercadoria apreendida foram encaminhados para a Receita Federal do Brasil, em Rio Branco, onde serão adotadas as medidas administrativas e fiscais cabíveis.

