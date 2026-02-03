Cotidiano
Rogério Pina ganha opções importantes no Humaitá e foca no Vasco
O técnico Rogério Pina terá mais opções na partida contra o Vasco nesta quarta, 4, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta. O volante colombiano Yaider Mena, regularizado, e os meias Wallace e Feliz, recuperados de lesões.
“As partidas são muito iguais e ter a possibilidade de mudar a equipe é importante. Vamos ter um grupo ainda mais forte”, declarou Rogério Pina.
Bolas paradas
Com um treino de bolas paradas nesta terça, 3, no campo do Airton, e fechou a preparação para o confronto contra o Vasco. O Tourão soma 7 pontos e uma vitória vai garantir a equipe na liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026.
André Lima é dúvida
O atacante André Lima, com uma lesão muscular, é dúvida para o duelo contra o Vasco. O atleta será reavaliado somente nesta quarta.
“Vamos esperar pela reavaliação do André. Temos uma base, mas ainda não definimos a equipe”, afirmou o comandante do Humaitá.
Rio Branco derrota o Independência de virada e vira líder do Estadual
Em um dos melhores jogos do Campeonato Estadual Sicredi de 2026, o Rio Branco derrotou o Independência por 2 a 1, de virada, nesta segunda, 2, no Tonicão, e assumiu a liderança da competição com 9 pontos. Gabriel e Matheus Nego marcaram os gols do Estrelão e João Bravo anotou para o Independência.
O Tricolor, atual bicampeão, é o lanterna do torneio com 1 ponto.
Mudanças decidiram
O Independência dominou o primeiro tempo jogo e também criou as melhores oportunidades. Israel acertou um belo chute e Anderson realizou a defesa. Nos acréscimos, a trave salvou o Rio Branco após a batida de Gabriel Ramos.
No volta para o segundo tempo, Ulisses Torres promoveu as entradas do volante Lima e do atacante Lobinho nas vagas dos volantes Thiago e Israel.
Aos 15, o zagueiro Marcelo falhou e João Bravo fez 1 a 0, Independência.
O atacante Gabriel entrou no jogo e o Rio Branco foi ainda mais para o ataque.
Aos 33, Gabriel aproveitou uma sobra dentro da área e empatou a partida. Aos 43, a bola foi cruzada e Matheus Nego bateu para o marcar o gol da virada.
O cara do jogo
O goleiro Anderson, do Rio Branco, realizou grandes defesas e foi o escolhido o cara do jogo.
Fala, Ulisses!
“Acreditamos até o final e conquistamos um resultado muito expressivo. Estamos trabalhando duro e essa vitória nos motiva para seguir em busca dos objetivos”, afirmou o técnico do Rio Branco, Ulisses Torres.
Derrota dura
O técnico Ivan Mazzuia, bastante abatido, classificou a derrota como dura.
“Fizemos um bom primeiro tempo e sentimos o jogo no final. Essa derrota nos deixa em uma situação muito complicada”, disse Ivan Mazzuia.
Procuradoria acata denúncia da Adesg e encaminha pedido ao TJD
A Procuradoria Desportiva acatou a denúncia da Adesg e encaminhou ao Tribunal de Justiça Desportiva(TJD) um pedido de punição ao Vasco por ter relacionado o atleta Matheus Azeredo da Silva Brandão(Manga).
O Procurador Geral, Dr. Ed Duarte Lopes, pede liminar para desconsiderar o cumprimento de uma partida contra a Adesg e a aplicação de uma multa de R$ 1.000, 00 pelo descumprimento da punição no dia 24/01/2026.
Julgamento da liminar
Na sexta, 6, às 15 horas, no TJD da Federação de Futebol do Acre(FFAC) será julgada a liminar. O processo vai ser encaminhado para comissão disciplinar na próxima semana e a partir da decisão vai começar a ser decidido se o Vasco perde ou não pontos do confronto contra a Adesg.
Não joga
Com a decisão da Procuradoria Desportiva, o meia Manga está fora da partida contra o Humaitá. O atleta seria relacionado, mas vai cumprir o segundo jogo de suspensão.
Sehurb firma termos aditivos e amplia valores de contratos habitacionais no Acre
Reajustes somam mais de R$ 1 milhão e são financiados com recursos do programa Pró-Moradia
A Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo do Acre (Sehurb) firmou, nesta terça-feira (03), os dois primeiros termos aditivos a contratos voltados à área de habitação, resultando em aumento dos valores originalmente pactuados, conforme extratos publicados oficialmente.
No Contrato Sehurb nº 001/2026, oriundo da Concorrência nº 013/2023, o termo aditivo prevê um acréscimo de 5,43%, equivalente a R$ 649.929,60, e uma supressão de 1,01%, no valor de R$ 121.070,04. Com as alterações, o valor global do contrato passou de R$ 7.206.915,46 para R$ 7.735.775,02, representando um aumento líquido de R$ 528.859,56. O aditivo foi assinado em 28 de janeiro de 2026 pelo secretário da pasta, Egleuson Araújo Santiago, e pelo representante da empresa Santos Comércio e Construção Ltda.
Já o Contrato Sehurb nº 031/2025, celebrado por meio de dispensa de licitação, também teve reajuste autorizado por termo aditivo. Nesse caso, houve acréscimo de 5,77%, correspondente a R$ 652.440,82, e supressão de 0,96%, no valor de R$ 108.156,13. O contrato, que inicialmente somava R$ 5.385.142,39, passou para R$ 5.929.427,08, com aumento total de R$ 544.284,69. O documento foi assinado em 30 de janeiro de 2026, também por Egleuson Araújo Santiago e pelo representante da empresa contratada.
Em ambos os casos, os recursos são provenientes do Programa de Trabalho “Ampliação do Acesso à Moradia Digna”, com despesas classificadas como Obras e Instalações, financiadas por operações de crédito do programa Pró-Moradia, por meio de contrato firmado com a Caixa Econômica Federal.
Os termos aditivos têm como fundamento o artigo 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993, que autoriza acréscimos e supressões contratuais dentro dos limites legais, assegurando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
