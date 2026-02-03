Rogério Pina ganha opções importantes no Humaitá e foca no Vasco

O técnico Rogério Pina terá mais opções na partida contra o Vasco nesta quarta, 4, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta. O volante colombiano Yaider Mena, regularizado, e os meias Wallace e Feliz, recuperados de lesões.

“As partidas são muito iguais e ter a possibilidade de mudar a equipe é importante. Vamos ter um grupo ainda mais forte”, declarou Rogério Pina.

Bolas paradas

Com um treino de bolas paradas nesta terça, 3, no campo do Airton, e fechou a preparação para o confronto contra o Vasco. O Tourão soma 7 pontos e uma vitória vai garantir a equipe na liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026.

André Lima é dúvida

O atacante André Lima, com uma lesão muscular, é dúvida para o duelo contra o Vasco. O atleta será reavaliado somente nesta quarta.

“Vamos esperar pela reavaliação do André. Temos uma base, mas ainda não definimos a equipe”, afirmou o comandante do Humaitá.

