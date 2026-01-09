Rogério Pina é o escolhido e vai assumir o comando do Humaitá

Rogério Pina será o substituto de Carlos Alberto Dias no comando do Humaitá. A contratação do treinador carioca é para o Campeonato Estadual e o Campeonato Brasileiro da Série D.

Carlos Alberto Dias

Carlos Alberto Dias deixou o comando do Humaitá na segunda, 5, por causa de problemas de saúde e a equipe foi dirigida pelo diretor de futebol Alexandro Narciso.

Chega na segunda

Rogério Pina desembarca em Rio Branco na segunda, 12, e deve dirigir o Humaitá na estreia do Estadual. O primeiro compromisso do Tourão será contra a Adesg no sábado, 17, às 17 horas, no Tonicão.

