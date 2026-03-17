Rogério Pina comanda treinamento do Humaitá em Senador Guiomard

Recursos serão aplicados na substituição de equipamentos, regularização de ligações clandestinas e ampliação de subestações no estado

A Energisa Acre vai receber parte de um financiamento de R$ 1,05 bilhão aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nesta segunda-feira (16) para três distribuidoras do Grupo Energisa nas regiões Norte e Centro-Oeste. As outras beneficiadas são as concessionárias do Tocantins e do Mato Grosso.

Os recursos têm como objetivo a ampliação e modernização da rede elétrica no estado. O apoio foi estruturado pelo BNDES por meio de três emissões de debêntures, com integralização dos papéis pelo banco realizada em 20 de fevereiro.

Investimentos previstos no Acre

No Acre, os investimentos serão aplicados em diversas frentes prioritárias:

Substituição de equipamentos com desgaste

Conexão de novas unidades consumidoras à rede elétrica

Instalação de sistemas de medição para novos clientes

Adequação de tensão e carga das ligações existentes

O plano também prevê ações para regularização de ligações clandestinas, construção de novas subestações, ampliação de unidades já existentes e implantação de novas linhas de distribuição para atender ao aumento da demanda no estado.

Benefícios para a população

Segundo o diretor de Finanças Corporativas do Grupo Energisa, Marcus Albernaz, a operação representa um avanço relevante para mais de 300 municípios atendidos pelas concessionárias do grupo. “Essa operação representa um avanço relevante ao viabilizar aportes estruturantes que ampliam a capacidade, a confiabilidade e a qualidade do fornecimento de energia para mais de 300 municípios, beneficiando diretamente mais de 6 milhões de pessoas. Nosso objetivo é oferecer um serviço cada vez mais eficiente, resiliente e alinhado às necessidades atuais e futuras dos nossos clientes”, afirmou.

Posicionamento do BNDES

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou a importância dos investimentos contínuos no setor de distribuição de energia. “O setor de distribuição de energia elétrica demanda investimentos intensivos de modernização, expansão e adequação constante de sua capacidade instalada, para garantir a qualidade do serviço de distribuição e o atendimento à demanda por energia elétrica dos atuais e de novos clientes. O apoio do BNDES utiliza instrumentos mais modernos, como as debêntures incentivadas, atuando como fonte complementar ao mercado de capitais e diversificando a base de investidores”, afirmou.

Segundo o BNDES, o financiamento apoia os planos de investimento das concessionárias, com prioridade para a expansão da infraestrutura e a melhoria da qualidade no fornecimento de energia à população.

A empresa

O Grupo Energisa foi fundado em 1905 na Zona da Mata mineira, e é hoje um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiros. Seu portfólio inclui 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma usina de geração fotovoltaica centralizada e uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que possui um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado.

Em julho de 2023, o grupo passou a atuar no segmento de distribuição e comercialização de gás natural, por meio da aquisição da ES Gás e, desde novembro de 2024, adquiriu participação nos ativos da Cegás, Copergás, Algás e Potigás. O Grupo atua também na produção e comercialização de biossoluções (tratamento de resíduos do setor agro-industrial, biometano, biofertilizantes) por meio das usinas da Agric, em Santa Catarina, e da Lurean, no Paraná. Atende mais de 20 milhões de pessoas em 939 municípios de todas as regiões do país, e gera mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.

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