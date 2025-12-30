Cotidiano
Rodrigues Alves atualiza valor da Unidade Fiscal para 2026
A Prefeitura de Rodrigues Alves publicou nesta terça-feira, 30, o Decreto nº 544, que atualiza o valor monetário da Unidade Fiscal Padrão (UNIFP) do município para o exercício financeiro de 2026. A medida foi assinada pelo prefeito Salatiel Pinheiro Magalhães e passa a vigorar a partir de 1º de janeiro do próximo ano.
De acordo com o decreto, o valor da UNIFP foi fixado em R$ 4,27, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Com a mudança, a Secretaria Municipal de Finanças ficará responsável por adotar as providências necessárias para atualizar os valores dos tributos e dos preços públicos praticados pelo município. A tarefa será executada por meio da Seção de Fiscalização, Arrecadação de Tributos e Cadastro de Terras, que deverá aplicar o novo valor da UNIFP como base de cálculo.
Flamengo domina o futebol brasileiro em 2025: uma Retrospectiva Gloriosa
Flamengo 2025: um Ano de Domínio e Conquistas Históricas
A Supremacia Rubro-Negra: O Início de um Ano de Glórias
Em 2025, o Flamengo não apenas competiu, mas ditou o ritmo do futebol brasileiro e continental, inaugurando uma era de domínio que culminou em conquistas históricas. Desde os primeiros meses do ano, o clube da Gávea demonstrou uma superioridade inquestionável, estabelecendo-se como uma força imparável em todas as frentes. A máquina rubro-negra, sob a batuta do técnico Filipe Luís, apresentou um futebol vistoso, taticamente maduro e extremamente eficaz, que rapidamente se traduziu em vitórias contundentes e, consequentemente, na promessa de uma temporada verdadeiramente gloriosa. Este período inicial não foi apenas de bons resultados, mas da construção e solidificação de uma mentalidade vencedora que guiaria a equipe ao longo de todo o calendário esportivo.
A supremacia rubro-negra foi evidenciada pela impressionante coleção de troféus que começou a se formar, delineando um caminho de sucesso sem precedentes. Com a conquista do Campeonato Carioca e da Supercopa do Brasil logo nos primeiros meses da temporada, o Flamengo enviou uma mensagem clara aos seus adversários: o ano de 2025 seria de protagonismo absoluto e domínio territorial. Estes títulos precoces não foram meros aquecimentos, mas a base sólida e o trampolim a partir dos quais a equipe construiria suas ambições maiores, como os títulos continentais e nacionais. A coesão tática, a força individual de seus atletas e a inteligência estratégica de Filipe Luís se manifestaram desde o pontapé inicial, preparando o terreno para glórias ainda mais significativas.
A performance consistente do time ao longo do ano transformou a promessa inicial em realidade, culminando de forma espetacular no tetracampeonato da Copa Libertadores e no eneacampeonato do Campeonato Brasileiro. Embora estas conquistas continentais e nacionais tenham sido seladas no final do ano, elas foram o ápice e a coroação de uma jornada de domínio que se iniciou muito antes, com a equipe mantendo uma regularidade admirável em todos os campeonatos disputados. O Flamengo de 2025 não apenas venceu, mas convenceu, consolidando sua posição como o gigante do futebol sul-americano e brasileiro, um feito que ecoaria de forma indelével na história do esporte. A saga de 2025 é a prova cabal de que a supremacia Rubro-Negra foi uma realidade inegável desde o primeiro apito da temporada.
Tetra da Libertadores: O Pioneirismo Brasileiro na América
Em um ano recheado de glórias, o Flamengo gravou seu nome na história do futebol sul-americano ao conquistar o inédito tetracampeonato da Copa Libertadores. Este feito monumental, alcançado no dia 29 de novembro de 2025, coroou o Rubro-Negro como o primeiro clube brasileiro a erguer a taça mais cobiçada do continente por quatro vezes. A memorável final foi disputada no Estádio Monumental de U, em Lima, Peru, onde o time da Gávea superou seu tradicional rival, o Palmeiras, em um confronto emocionante que terminou em 1 a 0. A vitória não apenas consolidou a hegemonia flamenguista na América do Sul, mas também estabeleceu um novo patamar para o futebol nacional no cenário continental.
O gol que selou a conquista histórica e o pioneirismo brasileiro foi marcado aos 21 minutos do segundo tempo. Em uma jogada ensaiada, o uruguaio Arrascaeta cobrou escanteio com precisão pela esquerda, encontrando o zagueiro Danilo, que se elevou sozinho para cabecear no canto direito do goleiro Carlos Miguel. O tento de Danilo não foi apenas decisivo, mas carregado de simbolismo: o experiente defensor já havia sido carrasco em outra final de Libertadores, quatorze anos antes, quando marcou o gol do título para o Santos contra o Peñarol. Sua capacidade de ser decisivo em momentos cruciais reafirmou a força e a experiência do elenco rubro-negro.
Este tetracampeonato da Libertadores representa um marco indelével para o futebol brasileiro. Até então, nenhum outro clube do país havia atingido tal feito, colocando o Flamengo em uma posição de destaque absoluto na galeria dos maiores campeões da América do Sul. A campanha vitoriosa de 2025, sob a batuta do técnico Filipe Luís, solidificou a reputação do Flamengo como uma potência inigualável, não apenas por sua capacidade de empilhar troféus, mas por desbravar caminhos e estabelecer recordes que serão difíceis de serem superados. O título é um testemunho da excelência e da paixão que impulsionam o clube carioca.
Eneacampeonato Brasileiro: A Consagração Nacional Absoluta
A consagração nacional do Flamengo em 2025 foi selada com a conquista do Eneacampeonato Brasileiro, um feito que cimentou a temporada de domínio rubro-negro no cenário doméstico. A vitória crucial, que garantiu o nono troféu da história do clube na competição nacional, ocorreu no dia 4 de dezembro, apenas quatro dias após a emocionante e histórica final da Copa Libertadores. Em um Maracanã completamente lotado, a Nação Rubro-Negra testemunhou mais um capítulo glorioso, com a equipe enfrentando o Ceará em uma partida decisiva que definiria o destino do campeonato e a hegemonia do futebol brasileiro.
O gol solitário, mas decisivo, que carimbou a supremacia do Rubro-Negro na elite do futebol nacional foi marcado pelo atacante Samuel Lino. Com um placar apertado de 1 a 0, a equipe comandada pelo técnico Filipe Luís demonstrou resiliência e foco para assegurar o título diante de sua apaixonada torcida. Esta conquista elevou o Flamengo à impressionante marca de nove títulos brasileiros, consolidando sua vasta galeria que inclui as glórias de 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020. O eneacampeonato de 2025, portanto, não apenas celebrou uma temporada de sucesso e uma campanha exemplar, mas também reforçou a posição do clube como um dos maiores vencedores da história do Campeonato Brasileiro, solidificando sua identidade como uma força inquestionável no futebol nacional e a consagração absoluta de uma era.
Desafios Mundiais: A Busca pelo Título Intercontinental
Após uma temporada de domínio absoluto em solo sul-americano, coroada com o tetracampeonato da Conmebol Libertadores, o Flamengo direcionou suas energias para o mais cobiçado dos desafios globais em 2025: a busca pelo título intercontinental. Esta competição representava a oportunidade de solidificar a hegemonia do Rubro-Negro não apenas nas Américas, mas no cenário mundial. A ambição era palpable: replicar o histórico feito de 1981 e consagrar-se como o melhor clube do planeta, adicionando um cobiçado quinto troféu a uma galeria já enriquecida pelas conquistas nacionais e continentais do ano.
O palco para a decisiva batalha foi montado no Catar, onde o time da Gávea, sob a liderança tática de Filipe Luís, enfrentou o poderoso Paris Saint-Germain, campeão europeu e um dos favoritos ao título. A partida final, aguardada com imensa expectativa pela Nação Rubro-Negra e por entusiastas do futebol global, transformou-se em um embate de alta intensidade e estratégias apuradas. Após um confronto equilibrado e tenso, o placar não se alterou além do empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, forçando a dramática decisão para a cobrança de pênaltis, onde a margem para erros é mínima.
Infelizmente para o Flamengo, a sorte não sorriu na disputa da marca da cal. O time brasileiro foi superado por 2 a 1 na série de penalidades, vendo o sonho do bicampeonato mundial esvair-se em um desfecho doloroso. Apesar da derrota, a campanha intercontinental reafirmou a excelência e a capacidade do elenco rubro-negro de competir em pé de igualdade com as maiores potências do futebol europeu. A experiência, embora agridoce, reforça a determinação do Flamengo em continuar perseguindo o topo do futebol mundial, usando o revés de 2025 como motivação para futuras e incessantes buscas por conquistas globais.
O Cenário do Futebol Brasileiro: Outros Campeões e Surpresas
Cotidiano
Independência terá o grupo completo para estreia no Estadual
O Independência terá o elenco completo para a estreia no Campeonato Estadual de 2026. O primeiro confronto do bicampeão acreano será contra o Santa Cruz no dia 12 de janeiro, no Tonicão.
“Estamos seguindo nosso planejamento e vamos chegar com um time forte na abertura do Estadual”, declarou o técnico Ivan Mazzuia.
Duas contratações
O lateral direito Jeferson Baré e o meia João Bravo serão apresentados nesta terça, 30, no Marinho Monte. Os dois atletas foram bem indicados e chegam como opções importantes.
Dois períodos
O elenco do Independência realiza mais um trabalho tático nesta terça na sequência da preparação.
“A ideia é exigir dos atletas sem criar uma sobrecarga. Os jogadores estão respondendo bem aos treinos e isso é fundamental”, avaliou o treinador.
