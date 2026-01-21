Rodrigo Deião tem atletas regularizados e pode fazer mudanças na Adesg

Os meias Bruno, Gabriel Silva e Breno foram regularizados nesta terça, 20, e são três opções do técnico Rodrigo Deião na Adesg. O Leão enfrenta o Vasco no sábado, 24, às 17 horas, na Arena da Floresta.

Começa a definir

Rodrigo Deião comanda um trabalho tático nesta quarta, 21, e começa a montagem da equipe para o segundo jogo no Estadual. O zagueiro Jailson pode seguir improvisado na lateral, mas existe a possibilidade de Matheus Damasceno assumir a titularidade.

Fase de recuperação

Ainda em fase de recuperação de uma lesão no joelho direito, o meia/atacante Polaco também pode ganhar mais minutos contra o Vasco. O atleta é uma peça importante dentro da construção de uma equipe forte para lutar por uma vaga na semifinal.

