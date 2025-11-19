Rodrigo Deião é confirmado como técnico da Adesg no Estadual

Homem de 56 anos teve dilaceração no joelho e possível fratura após bater de frente em veículo estacionado; caso será investigado.

Um grave acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (19) na Estrada do Calafate, no bairro Novo Esperança, em Rio Branco. Um motociclista colidiu diretamente contra um carro que estava parado na via.

A vítima, identificada como Paulo Souza da Costa, de 56 anos, sofreu uma dilaceração no joelho esquerdo, com um corte profundo de aproximadamente 20 centímetros, além de possível fratura na tíbia e exposição óssea.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe da ambulância de suporte básico 05 realizou os primeiros atendimentos no local. Após ser estabilizado, Paulo foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado clínico estável.

As circunstâncias da colisão serão apuradas pelas autoridades de trânsito, que deverão esclarecer o que levou o motociclista a bater de frente no veículo estacionado.

Relacionado

Comentários