Rodrigo Cintra participa da abertura do 14º Seminário de Arbitragem

Evento conta com a presença do presidente da Comissão de Arbitragem da CBF e segue até sábado

Teve início nesta quinta-feira (26), no auditório da Universidade da Amazônia (Unama), a 14ª edição do Seminário de Arbitragem, evento voltado à formação e atualização de árbitros no Acre.

Um dos destaques da programação é a participação de Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Durante a abertura, ele ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pela Federação de Futebol do Acre (FFAC) na formação e qualificação dos profissionais da arbitragem no Estado.

O presidente da FFAC, Adem Araújo, reforçou que o foco é elevar o nível do futebol acreano em todas as áreas.

“Precisamos seguir esse processo de qualificação. Temos a formação de novos árbitros e auxiliares e isso é fundamental para o nosso futebol”, afirmou.

A programação continua nesta sexta-feira (27), com treinamentos práticos e teóricos ministrados por Rodrigo Cintra no Estádio Florestão, conhecido como Tonicão, e também na Unama. O encerramento do seminário está previsto para sábado (28).

