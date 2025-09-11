Cotidiano
Rodoviários de Rio Branco farão paralisação de advertência nesta sexta-feira por indefinição sobre subsídios
Sindicato alerta que greve geral pode ser deflagrada na próxima semana se não houver avanços nas negociações com a Prefeitura; paralisação ocorrerá no Terminal Urbano entre 8h e 9h
O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Passageiros e Cargas do Acre (SINTTPAC), rodoviários de Rio Branco realizarão uma paralisação de advertência nesta sexta-feira (12), das 8h às 9h, no Terminal Urbano da capital.
A mobilização, organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Passageiros e Cargas do Acre (SINTTPAC), ocorre em meio às indefinições sobre o projeto de subsídio à empresa Ricco Transportes, que foi retirado e reenviado pela Prefeitura à Câmara Municipal sem comunicação formal à categoria.
De acordo com o presidente do sindicato, Antônio Neto, a paralisação tem caráter de alerta e poderá se repetir na segunda-feira (15) no mesmo horário. Caso não haja avanços, a categoria não descarta deflagrar greve geral a partir de quarta-feira (17).
“Estamos abertos ao diálogo, só não podemos ficar sem o reajuste do trabalhador”, afirmou Neto, ressaltando que não foi informado sobre mudanças no texto do projeto.
Há rumores de que a Câmara Municipal pode convocar sessão extraordinária ainda nesta sexta-feira à tarde ou no sábado para analisar o projeto. O SINTTPAC mantém-se disposto a negociar com a Prefeitura e vereadores para evitar a paralisação total do transporte coletivo, que impactaria milhares de usuários na capital.
Cotidiano
Justiça Federal homologa acordo que garante direitos indígenas e abre caminho para regularização de ramal no Acre
Deracre executará medidas como indenização de R$ 500 mil à comunidade Jaminawa, instalação de barreiras e novo licenciamento ambiental para o Ramal Barbary, que liga Porto Walter a Rodrigues Alves
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), dará início às medidas previstas no acordo homologado pela Justiça Federal nesta quarta-feira (10) para regularizar o Ramal Barbary, estrada que conecta Porto Walter a Rodrigues Alves. O entendimento, firmado com o Ministério Público Federal (MPF), garante os direitos da comunidade indígena Jaminawa do Igarapé Preto e estabelece condições para a futura legalização da via, essencial para o escoamento agrícola da região.
O acordo extinguiu a ação civil pública e concentrou no Estado a responsabilidade por obrigações como a instalação de barreiras físicas em dois pontos do ramal, a indenização de R$ 500 mil por danos morais coletivos à comunidade indígena e a realização de consulta prévia livre e informada antes de novas intervenções. Todas as autorizações ambientais anteriores foram anuladas, e um novo processo de licenciamento será aberto.
Para produtores rurais, a decisão representa esperança de melhoria logística para escoar banana, mandioca, café e gado para Cruzeiro do Sul e Rio Branco. A regularização da estrada pode reduzir custos, impulsionar investimentos e promover desenvolvimento sustentável, equilibrando progresso e respeito às comunidades tradicionais.
Cotidiano
Governo do Acre promove mudanças em órgãos colegiados e revoga decreto em série de portarias
Alterações incluem representantes da Secretaria de Administração e da Federação das Indústrias; decreto publicado em 8 de setembro foi revogado sem explicações
O governador Gladson Cameli (PP) promoveu uma série de alterações em órgãos colegiados do Estado e revogou um decreto recente, conforme edições publicadas no Diário Oficial do Estado na última semana. As mudanças incluem a nomeação de novos representantes para o Conselho Estadual de Habitação e para o Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais, além da revogação inesperada de um decreto publicado em 8 de setembro.
No dia 2 de setembro, a Secretaria de Administração ganhou novo membro titular no Conselho Estadual de Habitação para o biênio 2024/2025. Em 3 de setembro, a Federação das Indústrias do Acre (FIEAC) passou a ter nova representação no Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais, com mandato até 2026. Já em 10 de setembro, o governo revogou o Decreto nº 9.113, de 8 de setembro de 2025, sem detalhar publicamente os motivos da decisão.
As medidas refletem ajustes administrativos comuns na gestão pública, mas a revogação do decreto – sem explicações formais – chama a atenção de observadores políticos. O governo não se manifestou adicionalmente sobre as portarias, que seguem em vigor.
Cotidiano
Prefeitura de Rio Branco propõe aumento de subsídio para transporte público e evita alta na tarifa em 2025
Projeto enviado à Câmara em regime de urgência eleva valor por passageiro de R$ 2,63 para R$ 3,63; medida tem impacto financeiro de R$ 12,9 milhões e visa evitar colapso no sistema
A Prefeitura de Rio Branco encaminhou com urgência à Câmara Municipal um projeto de lei que aumenta o subsídio tarifário do transporte público, mantendo o valor da passagem congelado em R$ 3,50.
A proposta altera a Lei nº 164/2022 e eleva o apoio financeiro por passageiro de R$ 2,63 para R$ 3,63 – um incremento de R$ 1,00 por usuário – com impacto orçamentário estimado em R$ 12,9 milhões até o fim de 2025.
Em mensagem ao Legislativo, o prefeito em exercício, Alysson Bestene, justificou a medida como necessária para evitar um colapso no sistema, similar ao ocorrido em 2022, e garantir a continuidade do Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITURB). O reajuste responde ao aumento dos custos operacionais, especialmente do diesel, e segue o princípio da modicidade tarifária previsto em lei federal.
A Procuradoria-Geral do Município atestou a legalidade da proposta, destacando que ela assegura o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o interesse público. Se aprovado, o subsídio terá validade retroativa a 16 de junho de 2025, com impacto de R$ 7,4 milhões neste ano. O projeto agora aguarda votação dos vereadores, em meio a pressões de categorias e usuários por soluções para o transporte coletivo.
