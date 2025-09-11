Rodoviários de Rio Branco farão paralisação de advertência nesta sexta-feira por indefinição sobre subsídios

Sindicato alerta que greve geral pode ser deflagrada na próxima semana se não houver avanços nas negociações com a Prefeitura; paralisação ocorrerá no Terminal Urbano entre 8h e 9h

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Passageiros e Cargas do Acre (SINTTPAC), rodoviários de Rio Branco realizarão uma paralisação de advertência nesta sexta-feira (12), das 8h às 9h, no Terminal Urbano da capital.

A mobilização, organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Passageiros e Cargas do Acre (SINTTPAC), ocorre em meio às indefinições sobre o projeto de subsídio à empresa Ricco Transportes, que foi retirado e reenviado pela Prefeitura à Câmara Municipal sem comunicação formal à categoria.

De acordo com o presidente do sindicato, Antônio Neto, a paralisação tem caráter de alerta e poderá se repetir na segunda-feira (15) no mesmo horário. Caso não haja avanços, a categoria não descarta deflagrar greve geral a partir de quarta-feira (17).

“Estamos abertos ao diálogo, só não podemos ficar sem o reajuste do trabalhador”, afirmou Neto, ressaltando que não foi informado sobre mudanças no texto do projeto.

Há rumores de que a Câmara Municipal pode convocar sessão extraordinária ainda nesta sexta-feira à tarde ou no sábado para analisar o projeto. O SINTTPAC mantém-se disposto a negociar com a Prefeitura e vereadores para evitar a paralisação total do transporte coletivo, que impactaria milhares de usuários na capital.

