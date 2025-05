Rodovia que ligará Pando ao centro da Bolívia avança com 32% de execução entre Porvenir e Porto Rico

Comissão especial já trabalha para mapear vagas e modernizar quadro de servidores da Assembleia Legislativa do Acre

Rio Branco, AC – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, anunciou nesta semana os preparativos para um novo concurso público da instituição, com previsão de realização no primeiro semestre de 2026 – um ano após o cronograma inicial que previa o certame para 2025.

A primeira fase do processo já está em execução, com uma comissão técnica de seis servidoresefetivos analisando as demandas da Casa. O grupo, formado por representantes de setores como RH, Controladoria e Consultoria Legislativa, tem como missão:

Mapear carências de pessoal

Identificar setores que precisam de reforço

Projetar impacto das próximas aposentadorias

“Estamos modernizando nossa estrutura e precisamos repor quadros técnicos qualificados. O concurso virá no momento certo para fortalecer nossa instituição”, afirmou Nicolau Júnior. O próximo passo será a escolha da banca organizadora, que ficará responsável pelo edital e aplicação das provas.

A iniciativa é considerada estratégica para garantir a continuidade dos serviços legislativos e atrair novos talentos para o funcionalismo público estadual. A Aleac não realiza concurso desde 2018, e o novo processo deve abrir oportunidades em diversas áreas de atuação.

