RJ: CV usa “jacaré do tráfico” para torturar rivais e sumir com corpos
Em um vídeo que circula nas redes sociais, o réptil aparece dentro de uma caixa d’água, em meio a suspostos restos mortais
Um vídeo macabro que circula nas redes sociais mostra um jacaré, dentro de uma caixa d’água, devorando o que seriam pedaços de um corpo humano. As imagens foram atribuídas à facção criminosa Comando Vermelho (CV), que estaria utilizando os animais para intensificar a tortura contra rivais e até mesmo na ocultação de cadáveres.
Essa não é a primeira vez que o réptil é apontado como um aliado da facção em seus ritos macabros. Em julho deste ano, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) apreendeu um filhote de jacaré na comunidade do Mandela, em Manguinhos, na zona norte do estado.
À época, os policiais afirmaram que o animal era mantido como “animal de estimação” por traficantes do CV. Quando foi encontrado, o bicho estava dentro de um imóvel na comunidade.
A ação que culminou na apreensão do réptil foi conduzida por agentes da 21ª Delegacia de Polícia (Bonsucesso) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Naquela operação, um suspeito morreu e outros três homens ficaram feridos por disparos de arma de fogo.
O vídeo do jacaré dentro do recipiente com água passou a circular nas redes sociais após a megaoperação deflagrada contra o Comando Vermelho (CV) na última terça-feira (28/10).
A coluna procurou a PCERJ para verificar se há alguma investigação em andamento sobre o uso de répteis na ocultação de cadáveres por parte da facção criminosa. Até a publicação desta matéria, a corporação ainda não havia se pronunciado.
Operação mais letal da história
A megaoperação contra o CV foi classificada como a mais letal da história do Rio. Foram 117 suspeitos mortos, além de quatro policiais.
A reportagem verificou que, entre os mortos, estão pelo menos dois estupradores e homicidas – acusados, inclusive, de estupro coletivo e da morte de policiais –, além de diversos traficantes.
O balanço total constatou que 62 mortos eram oriundos de outros estados.
Dos mortos, 59 tinham mandados de prisão pendentes e pelo menos 97 apresentavam extenso histórico criminal. Segundo a Polícia Civil, 17 não ostentam histórico criminal, mas 12 apresentam indícios de participação no tráfico em suas redes sociais.
Governo beneficia mais de 100 produtores rurais com programa de avicultura no Acre
De acordo com o secretário de Agricultura, Luís Tchê, a ação integra as políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), vem fortalecendo a avicultura familiar em todo o estado. Segundo dados da pasta, em 2025 foram adquiridos 13.178 pintos a preços abaixo do valor de mercado, beneficiando diretamente 102 produtores rurais de diversas cidades do estado.
A iniciativa incentiva a avicultura familiar, que tem como principal objetivo ampliar a produção de aves nos municípios acreanos, contribuindo para a segurança alimentar das famílias do campo e promovendo geração de renda. As cidades de Acrelândia, Sena Madureira, Senador Guiomard, Bujari, Brasileia, Assis Brasil e Capixaba foram alcançadas com o programa, a previsão é de que em dezembro a Seagri realize a última entrega do ano.
De acordo com o secretário de Agricultura, Luís Tchê, a ação integra as políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar, promovendo o desenvolvimento sustentável e incentivando os produtores a diversificarem suas fontes de renda.
“Ficamos muito satisfeitos quando vemos um programa desses dando resultado de verdade, lá na ponta. Isso é mais do que número, é comida de qualidade na mesa do acreano e, principalmente, é renda digna para o nosso agricultor familiar”, diz.
O gestor também enfatiza que o programa de aquisição de pintos foi retomado durante sua gestão frente à pasta. “O programa Pintos de Um Dia é histórico. Nós não só retomamos, como estamos investindo para em breve reativar a nossa Central de Incubação para ampliar essa capacidade”, destaca.
O objetivo da Seagri é fortalecer a cadeia da avicultura caipira, dar acesso à genética de qualidade e garantir que o produtor acreano possa trabalhar com dignidade, sem depender de atravessador.
TCE-AC multa prefeito de Bujari em R$ 6,8 mil por irregularidade em contrato
João Edvaldo Teles de Lima, o Padeiro, descumpriu prazo para cadastro no sistema de licitações; gestor tem 30 dias para pagar valor e regularizar situação
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) aplicou multa de R$ 6.815,00 ao prefeito de Bujari, João Edvaldo Teles de Lima, conhecido como Padeiro, por descumprir a legislação que determina o cadastro tempestivo de contratos no Sistema de Licitações e Contratos (LICON). A decisão unânime foi tomada durante a 135ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Câmara do tribunal.
De acordo com o Acórdão nº 5.750/2025, o gestor deixou de cadastrar – ou cadastrou fora do prazo – contratos referentes ao exercício de 2025, especificamente o Contrato nº 001/2025. A conselheira-substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza, relatora do caso, determinou que o prefeito regularize imediatamente a situação no sistema e cumpra rigorosamente as normas em futuras contratações, sob pena de novas sanções. O valor da multa deve ser pago em 30 dias.
ABDI e Ifac lançam hub de inovação para fortalecer bioeconomia e cadeias produtivas do Acre
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Instituto Federal do Acre (Ifac) lançam, nesta quarta-feira (05.11), o Aquiry InovaHub, um centro de inovação voltado para geração de negócios, qualificação técnica e fortalecimento das cadeias produtivas locais. O evento será realizado às 14h, no campus Rio Branco.
Com investimento de R$ 3,7 milhões, sendo R$ 3,2 milhões da ABDI e R$ 564 mil de contrapartida econômica do Ifac, o Aquiry InovaHub será implantado na unidade do Ifac localizada no bairro Xavier Maia e terá potencial de atender outros municípios do estado. O projeto terá gestão administrativa e financeira da Fundação de Educação, Tecnologia e Cultura da Paraíba (Funetec-PB).
A iniciativa visa fortalecer as cadeias produtivas locais – com foco inicial no café – promovendo inovação, sustentabilidade e geração de negócios.
O Hub integrará estruturas já existentes no Ifac, como o Laboratório Maker e a Incubac, a única incubadora de empresas em operação no Acre, consolidando o primeiro Centro de Inovação de Rio Branco.
Segundo a diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, Perpétua Almeida, o investimento reforça a estratégia nacional de desenvolvimento sustentável.
“O Aquiry InovaHub é a materialização da Nova Indústria Brasil. Este investimento de mais de R$ 3 milhões dá continuidade ao trabalho que a ABDI já desenvolve no Acre para fortalecer a cadeia do café, desde o apoio a cooperativas até a promoção da qualidade do produto. Agora, com o Hub, vamos acelerar a transformação digital e a inovação, agregando tecnologia e mais valor à produção local. Nosso objetivo é fortalecer a bioeconomia e posicionar o Acre como um pólo de competitividade e desenvolvimento sustentável”, destacou Perpétua Almeida.
Para o reitor do Ifac, Fábio Storch, a inauguração do centro de inovação reforça o compromisso da instituição com a sociedade, garantindo ciência, tecnologia, qualificação técnica e novas oportunidades.
O espaço contará com laboratório modernizado, salas de treinamento, arena de inovação, coworking e estúdio de videocast. O projeto também prevê cursos, hackathons, desafios de ideias e bolsas de estímulo à inovação para pesquisadores e extensionistas.
Serviço:
Lançamento do Aquiry InovaHub
Data: 5 de novembro (quarta-feira)
Horário: 14h
Local: Campus Rio Branco (Av. Brasil, n. 920, bairro Xavier Maia, Rio Branco/AC)
