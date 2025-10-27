Rixon Inturias Melgar, 16 anos, adolescente boliviano permanece em estado crítico no Pronto Socorro de Rio Branco

Rixon Inturias Melgar, 16 anos, segue na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco; família retornava de Cobija para Epitaciolândia quando colidiu com carreta

Quatorze dias após o trágico acidente que vitimou fatalmente seu pai, o adolescente boliviano Rixon Inturias Melgar, de 16 anos, natural de Cobija, permanece em estado crítico na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto Socorro de Rio Branco. O acidente ocorreu no dia 14 de outubro em Epitaciolândia, quando o carro em que a família trafegava colidiu com uma carreta parada na avenida em frente ao estádio municipal.

Riony Inturias Ayala, de 41 anos, que ocupava o banco do passageiro, morreu no local do acidente. De acordo com a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), o adolescente necessita de monitoramento clínico 24 horas e acompanhamento de equipe multiprofissional intensiva. A família retornava de Cobija com destino à Epitaciolândia no momento da colisão.

Composição da família no veículo:

Mãe: motorista do carro

Pai: Riony Inturias Ayala (falecido)

Filho: Rixon Inturias Melgar, 16 anos (em estado crítico no Pronto Socorro de Rio Branco)

Filho: criança de 7 anos (com feridas leves)

Além do adolescente em estado crítico, a mãe e o outro filho deram entrada no Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar, em Brasiléia, para avaliação e tratamento. A Polícia Militar isolou o local e ajudou no controle do tráfego, mas ainda não determinou as causas do acidente. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e realizou o resgate das vítimas.

Fotos: arquivos

Relacionado

Comentários