Uma rixa entre dois jovens da cidade de Xapuri, localizada a 188km da capital acreana, quase terminou em morte da pior maneira, quando um desses, teve parte de suas vísceras expostas após ser golpeado no abdômen com uma faca (arma branca), tipo peixeira.

Segundo foi apurado, Moises Evangelista de Brito (21), teria tido um desentendimento com Jonas Lima de Souza (18) no início do mês. A partir daí, os dois ficaram fazendo ameaças entre si até a noite deste sábado, dia 14, quando se encontraram nas proximidades de um bar, na Rua 6 de Agosto, no centro da cidade.

Moises que estava armado com a faca, se aproveitou de um momento de descuido de Jonas, lhe aplicando um golpe no abdômen, ao ponto de expor parte das vísceras de se desafeto, para em seguida tentar fugir tomando rumo ignorado.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e rapidamente conseguiu localizar e deter Moises e o conduzir para a delegacia. Jonas foi socorrido por uma unidade do SAMU, sendo levado para o hospital local e em seguida, ser transferido para a Capital, onde passaria por cirurgia.

O estado de saúde da vítima era considerado estável. Segundo autoridades policiais, Moises quanto a vítima, são velhos conhecidos da Justiça. O caso está sob a responsabilidade da delegacia da Comarca que tomará as providencias cabíveis.

