Riozinho do Rola sobe mais de um metro em 24 horas enquanto Rio Acre apresenta queda em Brasileia

O Riozinho do Rola, um dos principais afluentes do Rio Acre e responsável por grande parte do volume que chega à bacia hidrográfica de Rio Branco, registrou uma elevação expressiva nas últimas 24 horas. Os dados são do Sistema de Alerta de Eventos Críticos do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e foram consultados na manhã desta terça-feira (9).

Segundo o monitoramento hidrológico, o manancial marcava 6,42 metros às 6h15 de segunda-feira (8). Já às 6h15 desta terça-feira (9), o nível subiu para 7,46 metros, um aumento de 1,02 metro em apenas 24 horas. Apesar da elevação, o rio está distante da cota de inundação, que é de 14,50 metros. O volume de chuva registrado na calha do afluente, no mesmo período, foi de 8,4 mm.

Rio Acre desce em Brasileia

Enquanto o Riozinho do Rola sobe, o Rio Acre apresenta comportamento contrário em Brasileia. A medição realizada às 6h15 de segunda (8) apontava 4,24 metros. No mesmo horário desta terça-feira (9), o nível caiu para 3,62 metros, confirmando tendência de descida. A cota de inundação no município é de 11,40 metros.

Em Rio Branco, tendência é de subida

Na capital acreana, trecho posterior ao de Brasileia, o Rio Acre voltou a subir. De acordo com boletim da Defesa Civil Municipal, o rio alcançou 10,16 metros às 5h16 desta terça-feira (9). Nas últimas 24 horas, a chuva acumulada em Rio Branco chegou a 52,10 mm.

A cota de alerta para o Rio Acre na capital é de 13,50 metros, e a cota de transbordo, de 14 metros. Apesar de o nível ainda estar longe das marcas críticas, a Defesa Civil mantém monitoramento constante devido à elevação expressiva do Riozinho do Rola, que influencia diretamente o comportamento do Rio Acre na região urbana.

Relacionado

Comentários