Brasil

Riozinho do Rôla sobe 57 cm em 24 horas, enquanto Rio Acre desce em Brasiléia e sobe em Rio Branco

Publicado

1 minuto atrás

em

Monitoramento hidrológico mostra comportamento oposto dos cursos d’água no Acre; na capital, nível do Acre segue em elevação e Defesa Civil mantém alerta

O Rio Acre apresenta comportamento inverso. A medição registrada no domingo, 7, às 6h45, marcava 6,03 metros, mas caiu para 4,22 metros na manhã de segunda-feira, confirmando tendência de redução. Foto: captada 

O Riozinho do Rôla, um dos principais afluentes do Rio Acre e responsável por parte do abastecimento da bacia hidrográfica da capital, subiu 57 centímetros nas últimas 24 horas, passando de 7,33 metros no domingo (7) para 7,90 metros nesta segunda-feira (8). Apesar da elevação, o nível ainda está longe da cota de inundação, que é de 14,50 metros. No período, choveu apenas 0,2 mm na região.

Na capital, o Rio Acre segue subindo. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o nível chegou a 9,37 metros às 5h21 desta segunda-feira, ainda com tendência de elevação. Apesar do aumento, o volume está abaixo da cota de alerta (13,50 m) e da cota de transbordo (14,00 m).

O coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, reforçou o monitoramento contínuo devido à influência direta do Riozinho do Rôla sobre o Rio Acre em Rio Branco. Até o momento, não há registro de alagamentos ou necessidade de deslocamento de famílias.

Rio Acre desce em Brasileia

Enquanto o afluente sobe, o Rio Acre apresentou comportamento oposto em Brasileia, onde o nível está em tendência de queda. No domingo (7), às 6h45, o rio estava em 6,03 metros. Já na manhã desta segunda-feira, a medição caiu para 4,22 metros. Na região, a cota de inundação é de 11,40 metros.

Rio Acre sobe em Rio Branco

Na capital acreana, o Rio Acre continua em elevação. Segundo boletim da Defesa Civil Municipal, divulgado pelo coordenador do órgão, tenente-coronel Cláudio Falcão, o rio atingiu 9,37 metros às 5h21 desta segunda-feira (8), também com tendência de subida.

Ainda assim, o nível está distante da cota de alerta, de 13,50 metros, e da cota de transbordo, de 14,00 metros. Não houve registro de chuvas em Rio Branco nas últimas 24 horas.

Monitoramento contínuo

Apesar de os níveis se manterem abaixo das marcas críticas, a Defesa Civil segue em monitoramento permanente, especialmente devido ao aumento do riozinho do Rôla, que influencia diretamente o comportamento do Rio Acre na capital.

Brasil

Mailza Assis não descarta mudanças no secretariado quando assumir o governo do Acre em 2026

Publicado

20 minutos atrás

em

8 de dezembro de 2025

Por

Vice-governadora afirmou em entrevista que está focada em 2025, mas fará alterações nas pastas “se for necessário”; Gladson Cameli deve deixar o cargo em abril para concorrer ao Senado

Nos bastidores, os questionamentos têm sido inúmeros sobre a possibilidade de Mailza fazer mudanças nas pastas do governo. Foto: captada 

Em entrevista exclusiva concedida a veículos da capital acreana nesta semana, a vice-governadora Mailza Assis comentou pela primeira vez sobre a possibilidade de mudanças no secretariado quando assumir o governo do Acre em abril de 2026, após o afastamento do governador Gladson Cameli.

Questionada sobre o tema, Mailza afirmou que está satisfeita com o trabalho dos atuais secretários, mas não descartou alterações caso seja necessário.

— Se for necessário, se for preciso, sim. Mas eu acho que o que tem que ser observado é o trabalho, o planejamento que existe. Se as coisas funcionarem bem, não tem por que mudar. Eu estou focada agora no que a gente precisa entregar — declarou.

A declaração ocorre em meio a especulações nos bastidores políticos sobre uma eventual renovação nas pastas do Executivo estadual a partir da transição de comando. Gladson Cameli deve deixar o governo em abril de 2026 para se dedicar à campanha por uma vaga no Senado.

Mailza, que já é pré-candidata ao governo com o aval de Cameli, reforçou que sua prioridade no momento é o cumprimento das metas da gestão atual, mas sinalizou que avaliará a continuidade das equipes com base nos resultados alcançados até a transição.

Com Contilnet

Brasil

Porto Walter se torna o primeiro município do Acre com 100% das escolas rurais conectadas à internet

Publicado

1 hora atrás

em

8 de dezembro de 2025

Por

Prefeitura conclui instalação de rede em todas as unidades da zona rural por meio do programa Aprender Conectado; antes, apenas duas escolas tinham acesso

O Secretário de Educação Ericson Araújo, reforçou que a conectividade será acompanhada de orientações e suporte às equipes escolares. Foto: captada 

Porto Walter se tornou o primeiro município do Acre a conectar todas as escolas da zona rural à internet. A instalação, realizada nesta semana por meio do Programa Aprender Conectado, representa um salto histórico na educação local: em 2023, quando o prefeito César Andrade assumiu a gestão, apenas duas escolas rurais tinham acesso à rede.

A mudança foi viabilizada com a criação, ainda no início da atual administração, da Diretoria Municipal de Tecnologia da Informação (DTI), responsável por estruturar sistemas, modernizar dados e coordenar projetos de inovação no município.

— Saímos de uma realidade com apenas duas escolas conectadas para a totalidade da rede rural online. Criamos a Diretoria de Tecnologia justamente para preparar o município para esse momento. Hoje, a tecnologia está chegando para mudar o presente e o futuro das nossas crianças — afirmou o prefeito.

O secretário de Educação, Ericson Araújo, destacou que a conectividade será acompanhada de orientações e suporte pedagógico para que professores e alunos aproveitem as ferramentas digitais de forma eficiente.

O impacto já é sentido pelos estudantes. Ana Clara, aluna da zona rural, celebrou a novidade:
— Antes a gente ficava sem poder pesquisar nada na escola. Agora vamos poder fazer trabalhos, aprender mais e conhecer coisas novas. É como se o mundo tivesse ficado mais perto da gente.

Com a iniciativa, Porto Walter se consolida como referência estadual em inclusão digital na educação, garantindo acesso à informação e reduzindo desigualdades no aprendizado entre a zona urbana e rural.

O município e o primeiro do Acre a conectar 100% das escolas da zona rural, tornando-se referência estadual em inclusão digital. Foto: cedida 

Brasil

Trump demonstra preocupação com plano da Netflix de comprar Warner Bros

Publicado

3 horas atrás

em

8 de dezembro de 2025

Por

Presidente diz que se trata de “uma fatia de mercado muito grande”, mas elogia co-CEO da Netflix

Presidente dos EUA, Donald Trump • Leon Neal/Pool via REUTERS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou ter reservas sobre o acordo da Netflix para comprar a Warner Bros. No domingo (7), o republicano fez seus primeiros comentários sobre a fusão que remodelaria Hollywood.

“Isso precisa passar por um processo, e veremos o que acontece. A Netflix é uma ótima empresa. Eles fizeram um trabalho fenomenal”, disse Trump a repórteres no tapete vermelho do Kennedy Center, acrescentando que o co-CEO da Netflix Ted Sarandos “é um homem fantástico e eu o respeito muito, mas é uma fatia de mercado muito grande”.

Trump reiterou elogios a Sarandos, com quem disse ter se reunido no Salão Oval na semana passada, afirmando: “Ele fez um dos melhores trabalhos da história do cinema e de outras áreas.”

A Netflix anunciou na sexta-feira um acordo bombástico com a Warner Bros. Discovery, concordando em comprar o lendário estúdio de cinema e televisão e ativos, como o serviço de streaming HBO Max, por US$ 72 bilhões, mais dívidas.

O anúncio abalou Hollywood e bagunçou as expectativas sobre os próximos passos da Warner Bros. Discovery, que também é a empresa controladora da CNN.

O Departamento de Justiça analisará minuciosamente a fusão de duas das três maiores plataformas de streaming do mundo, juntamente com o estúdio de cinema e televisão de melhor desempenho deste ano.

O CEO da Paramount, David Ellison, fez diversas propostas a Trump para obter aprovação regulatória quando sua produtora, a Skydance, buscou comprar a Warner Bros. Discovery.

Trump afirmou no domingo que também participará da análise da fusão.

Fonte: CNN

