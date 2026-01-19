Rios do Acre apresentam tendência de estabilidade, com elevações pontuais em alguns municípios

O monitoramento realizado pelo governo do Acre indica que, na leitura do nível dos rios realizada nesta segunda-feira, 19, os principais rios do estado apresentam predominância de estabilidade e redução, com elevações pontuais em áreas específicas, conforme dados do Relatório Hidrometeorológico, elaborado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), com suporte da Defesa Civil estadual. Os dados podem sofrer alteração devido ao horário em que foram divulgados.

A análise aponta que na bacia do Rio Acre, as plataformas de coleta de dados registraram redução do nível na maioria dos pontos monitorados. As exceções foram os municípios de Brasileia (7,80m) e Plácido de Castro (11,23m), que apresentaram elevação na leitura. Em Rio Branco, o rio está com o nível de 14,44 metros, na leitura das 12h, mantendo-se acima da cota de transbordo (14m). De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA), não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas na bacia do Acre.

Na bacia do Rio Purus, o cenário foi de redução generalizada dos níveis em todas as estações monitoradas, incluindo Sena Madureira (12,78m) e Manoel Urbano (9,92m). O monitoramento da ANA informa ausência de precipitações expressivas no período, o que contribuiu para a tendência de recuo das águas.

Já na bacia dos Rios Tarauacá e Envira, a maioria das plataformas também indica queda dos níveis, com exceção do município de Feijó, que apresentou leve elevação. Diferentemente das demais regiões, foi registrado volume significativo de chuva em Tarauacá, com acumulado de 46,4mm nas últimas 24 horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na bacia do Rio Juruá, o monitoramento apontou elevação do nível em Cruzeiro do Sul (13,41m), enquanto Porto Walter (9,71m) apresentou redução. Também não houve registro de chuva significativa nas últimas 24 horas, conforme dados da ANA.

O acompanhamento dos níveis dos rios é contínuo e integra as ações preventivas do Estado. A orientação é para que a população acompanhe os boletins oficiais e siga as recomendações da Defesa Civil em caso de alterações no cenário hidrológico.

