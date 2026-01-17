Rio Tarauacá volta a subir, mas permanece abaixo da cota de transbordamento

O Rio Tarauacá apresentou leve elevação na manhã deste sábado (17), alcançando 8,85 metros às 9h, cinco centímetros acima da medição das 6h, quando marcava 8,80 metros, segundo a Defesa Civil Municipal. Apesar da subida, o nível segue abaixo da cota de transbordamento, fixada em 9,50 metros.

O manancial, no entanto, permanece acima da cota de alerta, estabelecida em 8,50 metros, mantendo o município em estado de atenção. A atualização ocorre após dias de vazante que permitiram a saída da cota de transbordamento na sexta-feira (16), trazendo alívio à população após um período crítico de enchentes.

As cheias recentes afetaram milhares de moradores, com registros de casas alagadas e famílias desalojadas, exigindo intensa atuação da Defesa Civil, da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros. O maior nível já registrado do Rio Tarauacá foi de 11,15 metros, em fevereiro de 2021.