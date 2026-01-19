O nível do rio Juruá segue em elevação e mantém o município de Cruzeiro do Sul em estado de alerta nesta segunda-feira (19). De acordo com boletim divulgado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), com base em dados do sistema HydroWeb, o manancial atingiu 13,38 metros às 6h da manhã, ultrapassando a cota de transbordamento, que é de 13 metros. A cota de alerta do rio é de 11,80 metros.

A elevação preocupa as autoridades municipais. Durante vistoria nas áreas afetadas, o prefeito Zequinha Lima informou que o rio subiu 26 centímetros entre o sábado e o domingo e que a tendência é de continuidade da elevação ao longo dos próximos dias. Segundo o gestor, as projeções indicam que o nível pode chegar a 13,70 metros até a próxima quarta-feira.

“O rio continua enchendo, podendo chegar à possibilidade de chegar a 13,70. Chegando a 13,70 nós teremos que começar a retirada de famílias”, afirmou o prefeito. Ele destacou ainda que o município já se prepara para um eventual agravamento da situação.

De acordo com Zequinha Lima, quatro escolas da rede pública já estão reservadas e preparadas para funcionar como abrigos provisórios, caso seja necessária a retirada de moradores das áreas alagadas. As unidades são Marcelino Champagnat, Padre Arnold, Corazita Negreiros e Thaumaturgo de Azevedo.

Atualmente, 11 bairros de Cruzeiro do Sul já registram impactos diretos provocados pela cheia do rio Juruá. A Defesa Civil segue monitorando o nível do manancial e orienta a população ribeirinha a permanecer atenta aos comunicados oficiais.