Rio Juruá transborda pela segunda vez no ano em Cruzeiro do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e a Impact Hub Manaus apresentaram na última quinta-feira, 29, o mapeamento completo relativo à estruturação do ecossistema de bioeconomia e inovação no Acre. Realizado a partir das ações do Projeto Ecoam, o estudo apresentado na sede da Federação das Indústrias (Fieac), em Rio Branco, reúne milhares de dados, conexões institucionais e identificação de atores que atuam no estado.

A ideia é ampliar a articulação entre setor produtivo, pesquisa e políticas públicas. O encontro reuniu representantes de diversas instituições, técnicos e lideranças ligadas aos temas. O levantamento técnico contribui para organizar informações estratégicas sobre cadeias produtivas, iniciativas locais e ambientes de inovação ligados às duas áreas. A proposta é transformar os dados coletados em um banco de inteligência estruturada para orientar decisões, investimentos e ações do governo.

O material também favorece a integração entre projetos já existentes que estão em pleno desenvolvimento. Outro ponto é a criação de uma base confiável para realizar planejamento interinstitucional que concretize novos avanços com eficiência e maior rapidez. O mapeamento também funcionará como referência para ações coordenadas que proporcionem um maior desenvolvimento dos setores nas diversas regionais acreanas para gerar emprego e renda no Acre.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, destacou que a sistematização qualificada de dados territoriais é decisiva para elevar o nível das decisões estratégicas. “Quando se estrutura informação técnica, validada e territorializada, é criada uma base real para políticas mais eficientes e mensuráveis. O Acre precisa de instrumentos de inteligência produtiva para orientar investimentos e prioridades. Esse tipo de mapeamento reduz assimetrias de informação e melhora a coordenação entre governo, mercado e instituições. É engenharia de desenvolvimento aplicada”.

O coordenador Operacional do Projeto Ecoam no Acre, Jefferson Barroso, enfatizou o caráter integrador do trabalho apresentado e sua conexão com diferentes segmentos econômicos. “A apresentação do mapeamento pela Impact Hub Manaus reforça uma agenda estratégica para o Acre, ao dialogar com o setor produtivo, que é pauta central da Seict, e também com os diversos fazedores da bioeconomia. É um trabalho muito grande, plural, conectado ao território e fundamental para qualificar políticas públicas e iniciativas de inovação no estado”, declarou ele.

A diretora de Tecnologia da Seict, Priscila Messias, ressaltou que a construção do diagnóstico amplia a capacidade de articulação entre os diversos atores da economia local. “O mapeamento contribui diretamente para a construção de uma agenda estratégica para o Acre, ao conectar os diversos atores da bioeconomia e da inovação. Trata-se de uma iniciativa coletiva, enraizada no território, essencial para fortalecer políticas públicas e impulsionar ações de inovação no estado”, destacou.

Segundo ela, a integração de dados e agentes acelera o alcance de resultados concretos.

