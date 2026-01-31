Geral
Rio Juruá transborda pela segunda vez no ano em Cruzeiro do Sul
Nível chegou a 13,07 metros neste sábado (31), superando a cota de transbordamento; Defesa Civil coloca Plano de Contingência em prática, mas não há famílias desalojadas.
O Rio Juruá transbordou pela segunda vez em 2026 no município de Cruzeiro do Sul. Na manhã deste sábado (31), o nível do manancial atingiu 13,07 metros, ultrapassando em 7 centímetros a cota de transbordamento estabelecida para a cidade. Até o momento, não houve necessidade de retirada de famílias de suas residências.
Com o rio acima da cota, a Defesa Civil municipal e o Corpo de Bombeiros iniciaram a execução do Plano de Contingência. De acordo com Júnior Damaceno, o objetivo é garantir rapidez na resposta caso a situação se agrave de forma repentina.
“Nesse nível, a gente já deixa tudo preparado para, caso a situação evolua de forma mais rápida, podermos dar uma resposta imediata. O plano de ação serve justamente para ampliar o apoio às pessoas que estão sofrendo com a alagação”, explicou Damaceno.
Se houver necessidade de remoção de moradores, quatro escolas já estão definidas como os primeiros pontos de acolhimento: a Escola Marcelino Champagnat, no bairro João Alves; a Escola Padre Arnoldo, na Cohab; a Escola Thaumaturgo de Azevedo, no bairro do Alumínio; e a Escola Corazita Negreiros, no bairro Telégrafo.
No último dia 17, o Rio Juruá havia transbordado pela primeira vez no ano, atingindo 11 bairros, 12 comunidades rurais e quatro vilas. Segundo a Defesa Civil, a retirada de famílias costuma ocorrer de forma efetiva quando o nível do rio alcança a marca de 13,70 metros.
Rio Acre chega a 14,99 metros e segue acima da cota de transbordo na capital
O nível do Rio Acre atingiu 14,99 metros na medição realizada às 5h20 deste sábado, 31, em Rio Branco, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. Com isso, o manancial permanece acima da cota de transbordo, que é de 14,00 metros, mantendo a capital em situação de atenção.
De acordo com o informativo, nas últimas 24 horas foi registrado acumulado de chuva de 0,40 milímetro, volume considerado baixo, mas que não impediu a manutenção do nível elevado do rio. A cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros, também segue ultrapassada.
Governo do Acre e Impact Hub Manaus apresentam mapeamento sobre a bioeconomia e inovação no Acre
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e a Impact Hub Manaus apresentaram na última quinta-feira, 29, o mapeamento completo relativo à estruturação do ecossistema de bioeconomia e inovação no Acre. Realizado a partir das ações do Projeto Ecoam, o estudo apresentado na sede da Federação das Indústrias (Fieac), em Rio Branco, reúne milhares de dados, conexões institucionais e identificação de atores que atuam no estado.
A ideia é ampliar a articulação entre setor produtivo, pesquisa e políticas públicas. O encontro reuniu representantes de diversas instituições, técnicos e lideranças ligadas aos temas. O levantamento técnico contribui para organizar informações estratégicas sobre cadeias produtivas, iniciativas locais e ambientes de inovação ligados às duas áreas. A proposta é transformar os dados coletados em um banco de inteligência estruturada para orientar decisões, investimentos e ações do governo.
Dados do mapeamento fazem parte do Projeto Ecoam. Foto: cedida
O material também favorece a integração entre projetos já existentes que estão em pleno desenvolvimento. Outro ponto é a criação de uma base confiável para realizar planejamento interinstitucional que concretize novos avanços com eficiência e maior rapidez. O mapeamento também funcionará como referência para ações coordenadas que proporcionem um maior desenvolvimento dos setores nas diversas regionais acreanas para gerar emprego e renda no Acre.
O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, destacou que a sistematização qualificada de dados territoriais é decisiva para elevar o nível das decisões estratégicas. “Quando se estrutura informação técnica, validada e territorializada, é criada uma base real para políticas mais eficientes e mensuráveis. O Acre precisa de instrumentos de inteligência produtiva para orientar investimentos e prioridades. Esse tipo de mapeamento reduz assimetrias de informação e melhora a coordenação entre governo, mercado e instituições. É engenharia de desenvolvimento aplicada”.
Priscila Messias (terceira da esquerda para a direita) ressaltou que o diagnóstico amplia capacidade de articulação entre atores da economia. Foto: cedida
O coordenador Operacional do Projeto Ecoam no Acre, Jefferson Barroso, enfatizou o caráter integrador do trabalho apresentado e sua conexão com diferentes segmentos econômicos. “A apresentação do mapeamento pela Impact Hub Manaus reforça uma agenda estratégica para o Acre, ao dialogar com o setor produtivo, que é pauta central da Seict, e também com os diversos fazedores da bioeconomia. É um trabalho muito grande, plural, conectado ao território e fundamental para qualificar políticas públicas e iniciativas de inovação no estado”, declarou ele.
A diretora de Tecnologia da Seict, Priscila Messias, ressaltou que a construção do diagnóstico amplia a capacidade de articulação entre os diversos atores da economia local. “O mapeamento contribui diretamente para a construção de uma agenda estratégica para o Acre, ao conectar os diversos atores da bioeconomia e da inovação. Trata-se de uma iniciativa coletiva, enraizada no território, essencial para fortalecer políticas públicas e impulsionar ações de inovação no estado”, destacou.
Segundo ela, a integração de dados e agentes acelera o alcance de resultados concretos.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Acre lidera região Norte em resgate de trabalho escravo em 2025, com 19 pessoas libertadas
Estado supera Pará e ocupa 14ª posição nacional; número de empregadores acreanos na “lista suja” subiu de dois para três
O Acre foi o estado da região Norte com o maior número de trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão em 2025, totalizando 19 pessoas libertadas. Os dados, divulgados na quarta-feira (28) pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho e Emprego, colocam o estado à frente do Pará (17 resgates) e na 14ª posição no ranking nacional.
Outro indicador preocupante é o aumento de empregadores acreanos incluídos na “lista suja” do trabalho escravo, que passou de dois para três. As fiscalizações envolvendo esses contratantes identificaram 52 trabalhadores em situação irregular, evidenciando a persistência do problema no estado.
As ações foram realizadas em operações coordenadas pelo governo federal, que intensificou a fiscalização em atividades com maior histórico de violação, como agropecuária, desmatamento e carvoaria. O número reflete tanto a maior atuação dos auditores quanto a vulnerabilidade socioeconômica de parte da população local.
