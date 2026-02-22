Acre
Rio Juruá sobe e atinge 12,73 metros em Cruzeiro do Sul, se aproximando da cota de transbordamento
Defesa Civil monitora elevação; água já invade quintais nos bairros Lagoa, Várzea e Miritizal, mas não há registro de retirada de famílias
O monitoramento em Cruzeiro do Sul, realizado às 9h deste domingo (22), apontou que o Rio Juruá marcou 12,73 metros, ficando próximo da cota de transbordamento, que é de 13 metros no município. Segundo a Defesa Civil Municipal, a tendência é de elevação do nível do manancial.
Em bairros como Lagoa, Várzea e Miritizal, a água já invade os quintais das residências, mas até o momento não houve pedidos de retirada de moradores.
Histórico recente
O rio vem apresentando oscilações desde o fim do ano passado. Em 2026, o nível máximo registrado foi de 13,49 metros, no último dia 2 de fevereiro, quando a cheia atingiu mais de 6 mil pessoas em 11 bairros e 15 comunidades rurais e vilas do município. Apesar do impacto, não houve necessidade de remoção de famílias na ocasião.
A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros seguem em monitoramento constante, avaliando possíveis riscos e preparando planos de contingência caso o manancial volte a se aproximar da marca crítica.
Comentários
Acre
BR-364 segue bloqueada em Feijó; ônibus e caminhões de gado têm passagem liberada em horários alternados
Rodovia é liberada a cada quatro horas por cinco minutos para veículos comuns; carga viva e casos prioritários, como idosos e crianças com TEA, são autorizados a passar
A BR-364 permanece bloqueada desde sexta-feira (20) em Feijó, no interior do Acre, em protesto que cobra a conclusão das obras do Hospital Geral do município. Além de casos prioritários, como idosos, pessoas com consultas médicas agendadas e crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), caminhões que transportam gado também estão tendo a passagem liberada.
A carga viva é autorizada a passar para evitar que os animais morram de fome, sede ou sejam pisoteados durante a espera.
Funcionamento do bloqueio
Os demais veículos, incluindo carros de passeio e transporte de passageiros, só conseguem seguir viagem a cada quatro horas, quando a rodovia é liberada temporariamente pelos manifestantes. Cada lado da pista permanece aberto por cinco minutos.
Transporte de passageiros mantém operação
Os ônibus e táxis lotação continuam fazendo o trajeto entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, nos dois sentidos, mesmo com o bloqueio. As empresas seguem transportando passageiros cientes de que, em Feijó, haverá parada obrigatória, que pode durar poucos minutos ou até quatro horas.
“A gente explica para os passageiros. Eu já fiquei lá quatro horas com cinco passageiros, e a sorte é que a manifestação é ao lado da rodoviária, onde tem restaurante. Por isso, o pessoal está conseguindo se alimentar”, relatou o taxista Paulo Santos.
Os ônibus da empresa Transacreana também continuam operando no trecho, transportando passageiros nos dois sentidos. Alguns coletivos chegaram a aguardar quatro horas em Feijó. Os veículos que saíram de Rio Branco na noite de sábado (21), com destino a Cruzeiro do Sul, passaram pela barreira por volta das 5h30 da manhã deste domingo (22). Já os ônibus que partiram de Cruzeiro do Sul na noite de sábado também conseguiram atravessar o bloqueio.
Obra de reforma e ampliação do Hospital de Feijó, pivô dos protestos
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), em parceria com a Secretaria de Saúde (Sesacre), avança com a obra de reforma e ampliação do Hospital de Feijó, que pela primeira vez recebe uma reestruturação de envergadura, após 81 anos de sua fundação.
O investimento de quase R$ 6 milhões vai revolucionar a oferta dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) para os mais de 35 mil habitantes do município e de regiões adjacentes. Os trabalhos tem como meta a troca total da cobertura do primeiro bloco prédio.
Com a obra, a unidade passa por um processo de readequação, propiciando a climatização total dos espaços no ambiente hospitalar. A ala de enfermagem, em que se totalizam 34 leitos, entre infantil e adulto receber os pacientes com mais conforto.
Veja vídeo do protesto deste domingo:
Comentários
Acre
Cupuaçu e cacau se consolidam como alternativa econômica e sustentável para agricultura familiar no Acre
Produção integra estratégias de diversificação produtiva e é incentivada pelo governo estadual, que também atua no enfrentamento da monilíase, principal ameaça fitossanitária às culturas
Base importante da economia rural acreana, a produção de cacau e cupuaçu tem se consolidado como alternativa de geração de renda para agricultores familiares e como atividade associada à sustentabilidade ambiental. As duas culturas estão presentes em diferentes regiões do estado e fazem parte das estratégias de diversificação produtiva na agricultura.
Nesse cenário, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), tem incentivado o plantio de cacau em diversas regiões, incluindo áreas do Alto Acre, Baixo Acre e Vale do Juruá, ao longo da BR-364. A proposta é ampliar a produção e fortalecer a cadeia produtiva dessas culturas no estado.
Desafios fitossanitários
A expansão das lavouras ocorre em meio à preocupação com a monilíase, doença considerada de alto potencial destrutivo para o cacau e o cupuaçu. A praga pode comprometer a produtividade e representa risco para a cadeia produtiva, exigindo monitoramento constante.
O Acre foi o primeiro estado brasileiro a registrar oficialmente a ocorrência da monilíase, o que levou ao fortalecimento das ações de vigilância vegetal e à adoção de medidas emergenciais para conter a disseminação da doença.
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) atua na vigilância fitossanitária, com ações de prevenção, fiscalização e orientação técnica voltadas ao controle da doença. A estratégia inclui acompanhamento das lavouras, identificação precoce de focos e orientação aos produtores sobre manejo adequado.
Entre as medidas adotadas estão inspeções técnicas em propriedades rurais, áreas periurbanas e quintais produtivos, além da realização de podas sanitárias em plantas com suspeita de contaminação. A prática envolve a retirada de ramos, folhas e frutos doentes, reduzindo a possibilidade de propagação do fungo responsável pela doença.
“Ao remover ramos, folhas e frutos doentes, a poda sanitária elimina tecidos infectados que servem de abrigo e multiplicação para o fungo. A prática também provoca um retardo temporário na frutificação dessas plantas, diminuindo significativamente a quantidade de inóculo presente na área e reduzindo a disseminação da doença para outras plantas e novas brotações”, explica o coordenador do Programa Estadual de Prevenção, Controle e Erradicação da Monilíase, Ramiro Albuquerque.
Números do enfrentamento
Dados do Idaf indicam que, em 2025, foram registrados 148 novos casos de monilíase no estado. No mesmo período, equipes técnicas realizaram 4.639 podas sanitárias e promoveram a coleta e descarte adequado de 29.834 frutos contaminados.
Outra frente de atuação é a barreira fitossanitária instalada na BR-364, no Posto de Fiscalização Agropecuária do Rio Liberdade. O trabalho consiste na fiscalização do transporte de materiais vegetais, com o objetivo de evitar a disseminação da praga para áreas ainda livres da doença.
A estratégia envolve também ações educativas junto a produtores, estudantes e comunidades rurais, com foco na identificação precoce de sintomas e na adoção de práticas preventivas para reduzir o risco de propagação da monilíase no estado.
Parcerias e fortalecimento da cadeia produtiva
Em agosto de 2025, a Seagri firmou um acordo de cooperação técnica com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) , órgão ligado ao Ministério da Agricultura. A parceria tem como objetivo fortalecer, incentivar e ampliar a comercialização do cacau acreano, com ações que incluem transferência de tecnologia, assistência técnica, orientação e acesso a material genético de qualidade, desde sementes até mudas selecionadas.
O ex-secretário de Agricultura, Luís Tchê, “disse na época que as parcerias são fundamentais para a consolidação de projetos bem-sucedidos. A rota do cacau já é uma realidade no nosso estado, e agora, com o apoio da Ceplac, referência nacional na cadeia produtiva, damos um passo importante no fortalecimento e na ampliação das práticas de cultivo e capacitações técnicas”.
O cultivo do cacau também contribui para a regeneração de solos degradados por incêndios e desmatamento. No estado, a produção não se limita ao plantio convencional; há também o cultivo de cacau nativo, realizado na Terra Indígena Mamoadate, pelas etnias Manchineri, Yaminawá e pelos Mashco.
Com essas iniciativas, o Acre busca conciliar o potencial produtivo do cacau e cupuaçu com a preservação ambiental e a geração de renda para as famílias agricultoras, mantendo-se na linha de frente no enfrentamento dos desafios fitossanitários que ameaçam essas culturas.
Comentários
Acre
Vereadores retornam do recesso com cobranças sobre hospital e coleta de lixo em Epitaciolândia
Vereadores retornaram do recesso com cobranças sobre hospital e coleta de lixo em Epitaciolândi
A 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia foi marcada por debates intensos e cobranças direcionadas ao Poder Executivo. Após o período de recesso parlamentar, os vereadores retomaram os trabalhos já diante de uma grande demanda apresentada por funcionários do Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar.
Durante a sessão, servidores da unidade hospitalar demonstraram preocupação com a possibilidade de terceirização da gestão do hospital. O tema gerou forte reação entre os parlamentares, que se posicionaram de forma contrária à medida.
“Não podemos permitir que decisões dessa magnitude sejam tomadas sem diálogo e sem garantias aos trabalhadores e à população”, destacou um dos vereadores durante o debate em plenário.
Além da pauta relacionada à saúde, a situação da coleta de lixo no município também dominou as discussões. O vereador Rozimar Menezes (REPUBLICANOS), o vereador Aldemir Sales (PP), a vereadora Marizete (PP) e o vereador Cleomar Portela (PP) cobraram providências urgentes quanto à limpeza urbana.
Segundo os parlamentares, a cidade enfrenta acúmulo de resíduos em vários bairros, o que tem causado insatisfação na população e preocupação com possíveis riscos à saúde pública.
Os parlamentares solicitaram ação direta da gestão do prefeito Sérgio Lopes (PL), reforçando que a Câmara seguirá acompanhando as providências adotadas.
A sessão evidenciou o clima de cobrança e vigilância por parte do Legislativo municipal neste início de ano legislativo. A expectativa agora é que as demandas apresentadas resultem em medidas concretas nos próximos dias.
Você precisa fazer login para comentar.